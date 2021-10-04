Suriye 'den Türkiye 'ye kaçak girmeye çalışırken Hatay 'da yakalanan iki DEAŞ mensubundan biri adliyeye sevk edildi.

Son Dakika › Güncel › Suriye sınırında yakalanan iki DEAŞ'lı teröristten biri adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Liderlerin gizli servetleri ifşa oldu! Listede Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve 11 yaşındaki oğlu da var