Üye Girişi
SURİYELİ ÖĞRENCİLER BARIŞ VE KARDEŞLİK İÇİN ZEYTİN TOPLADI - Son Dakika

SURİYELİ ÖĞRENCİLER BARIŞ VE KARDEŞLİK İÇİN ZEYTİN TOPLADI

25.10.2021 12:45

HATAY'ın Reyhanlı ilçesindeki Reyhanlı Eğitim Köyü'nde bu yıl beşincisi düzenlenen 'Zeytin Toplama Şenliği' kapsamında Suriyeli 800 öğrenci, barış ve kardeşlik için zeytin topladı.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesindeki Reyhanlı Eğitim Köyü'nde bu yıl beşincisi düzenlenen 'Zeytin Toplama Şenliği' kapsamında Suriyeli 800 öğrenci, barış ve kardeşlik için zeytin topladı.

2017 yılında Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde açılan Reyhanlı Eğitim Köyü'nde bu yıl beşinci kez 'Zeytin Toplama Şenliği' düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte çocuklar, halat çekme, yumurta taşıma, çuval koşusu gibi oyunlarla doyasıya eğlendi. Reyhanlı Eğitim Köyü öğrencileri tarafından hazırlanan müzik ve şiir dinletisi ile işaret dili gösterisi, misafirler tarafından ilgiyle takip edildi. Çocukların bakımlarını kendi yaptıkları ağaçların her yıl ilk hasadını toplamaları ve eğlenceli bir gün geçirmeleri adına Reyhanlı Eğitim Köyü içerisindeki 22 dönümlük zeytin bahçesinde düzenlenen etkinlikte, Suriyeli 800 öğrenci ağaçlardan zeytin topladı. Büyük bir heyecanla dallara uzanan çocuklar, daha sonra barış mesajı vermek için güvercin uçurup mutluluk dileklerini yazdıkları balonları gökyüzüne bıraktı.

'HER YIL TOPLUYORUZ'

'Minik eller zeytin topluyor' sloganı ile gerçekleştirilen etkinliğin ev sahipliğini yapan İHH Mütevelli Heyeti Üyesi Mehmet Gülsatar, 'Zeytin toplama şenliğinin geleneksel olarak 5'incisini yaptığımız bir gündeyiz. Bugün barışı sembolize eden ve savaşların durması ve zeytinin çocuklarımızın hayatında barışı sembolize eden bir simge olmasını yerleştirmek için her yıl burada zeytinleri çocuklarımızla beraber topluyoruz' dedi.

Şenliğe katılan Reyhanlı Kaymakamı Yasin Öztürk ise düzenlenen zeytin şenliğinin okula ve ilçeye hayırlı olması dileğinde bulundu. Kaymakam Öztürk, 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak tüm sivil toplum kuruluşları ile birlikte dünyada nerde bir zulüm yaşanıyorsa hep yanlarında olduk. Zalime karşı dik durduk. İnşallah bu çocuklarımızda eğitimlerini güzel vaziyette tamamlayıp gerek ülkemizde ve gerekse kendi ülkelerinde hayra, güzele, doğru olana hitap ederler. Şenliğin hayırlı olmasını temenni ediyorum' diye konuştu

SURİYELİ ÖĞRENCİLER BARIŞ VE KARDEŞLİK İÇİN ZEYTİN TOPLADI
SURİYELİ ÖĞRENCİLER BARIŞ VE KARDEŞLİK İÇİN ZEYTİN TOPLADI
SURİYELİ ÖĞRENCİLER BARIŞ VE KARDEŞLİK İÇİN ZEYTİN TOPLADI
SURİYELİ ÖĞRENCİLER BARIŞ VE KARDEŞLİK İÇİN ZEYTİN TOPLADI

Suriyeli, Zeytin, Müzik, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SURİYELİ ÖĞRENCİLER BARIŞ VE KARDEŞLİK İÇİN ZEYTİN TOPLADI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

WhatsApp'tan PCR testi yapıp E-Nabız'a 12:50 WhatsApp'tan PCR testi yapıp E-Nabız'a "Negatif" sonuç yansıttılar Dünyanın dönüşü bilinmeyen nedenle yavaşladı, günler uzayacak 12:41 Dünyanın dönüşü bilinmeyen nedenle yavaşladı, günler uzayacak Melih Gökçek, kilise önündeki yemek kuyruklarını paylaşıp şu notu düştü: Halinize şükredin 12:35 Melih Gökçek, kilise önündeki yemek kuyruklarını paylaşıp şu notu düştü: Halinize şükredin
Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in yapacağı Fuzuli Havalimanı 8 ayda inşa edildi 12:11 Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in yapacağı Fuzuli Havalimanı 8 ayda inşa edildi Kendisini döven tekel bayi sahibini bulamayınca kardeşini vurdu 11:57 Kendisini döven tekel bayi sahibini bulamayınca kardeşini vurdu Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, Cadılar Bayramı partisine katıldı! Kostümlü fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı 11:40 Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, Cadılar Bayramı partisine katıldı! Kostümlü fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı
Son dakika: Kamu bankaları kredi faiz oranlarını düşürdü 11:05 Son dakika: Kamu bankaları kredi faiz oranlarını düşürdü Münevver Karabulut'un avukatından yıllar sonra gelen itiraf: 3 milyon euro teklif ettiler 10:57 Münevver Karabulut'un avukatından yıllar sonra gelen itiraf: 3 milyon euro teklif ettiler

Son Dakika Haberleri
12:43 Cinayet şüphelisi olarak tutuklanan 15 yaşındaki genç: 700 TL karşılığında üstlendim
12:40 Dünyanın dönüşü bilinmeyen nedenle yavaşladı, günler uzayacak
12:39 Fenerbahçeli futbolcular, ıslıklara alkışla karşılık verdi, Ali Koç "Gereksiz hareket" dedi
12:34 Melih Gökçek, kilise önündeki yemek kuyruklarını paylaşıp şu notu düştü: Halinize şükredin
12:31 Kabine öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geliyor
12:09 İşte MİT'in yakaladığı 15 MOSSAD ajanının fotoğrafları ve görevleri
12:08 NASA Başkanı'ndan dikkat çeken açıklama: UFO gören pilotlarla görüştüm, radarları bu nesneye kilitleniyor
11:55 Galatasaray antrenmanın yayınına katılan Gedson, taraftarı heyecanlandırdı
11:35 Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de son 24 saatte yaşanan olaylar
11:31 Madeni paraların değeri, maliyetlerini karşılayamıyor! 1 kuruş için 26 kuruş ödeniyor
Para yüklü helikopter iniş yaptığı esnada düştü Para yüklü helikopter iniş yaptığı esnada düştü         
12:52
Cinayet şüphelisi olarak tutuklanan 15 yaşındaki genç: 700 TL karşılığında üstlendim Cinayet şüphelisi olarak tutuklanan 15 yaşındaki genç: 700 TL karşılığında üstlendim         
12:44
Fenerbahçeli futbolcular, ıslıklara alkışla karşılık verdi, Ali Koç Fenerbahçeli futbolcular, ıslıklara alkışla karşılık verdi, Ali Koç "Gereksiz hareket" dedi         
12:40
Kabine öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geliyor Kabine öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geliyor         
12:31
İşte MİT'in yakaladığı 15 MOSSAD ajanının fotoğrafları ve görevleri İşte MİT'in yakaladığı 15 MOSSAD ajanının fotoğrafları ve görevleri         
12:10
Camide protokol yolu mu oluşturuldu? Kuran kursu öğrencileri için düzenlenen törendeki görüntüler gündem oldu Camide protokol yolu mu oluşturuldu? Kuran kursu öğrencileri için düzenlenen törendeki görüntüler gündem oldu         
11:55
Milyonlarca yıllık hayvan fosili buldu! 10 yaşındaki kızın keşfi hemen incelemeye alındı Milyonlarca yıllık hayvan fosili buldu! 10 yaşındaki kızın keşfi hemen incelemeye alındı         
11:34
Yeni partinin binası bile hazır! Milli Yol Partisi kasımda faaliyete geçecek Yeni partinin binası bile hazır! Milli Yol Partisi kasımda faaliyete geçecek         
11:02
Berdan Mardini'nin sahne aldığı düğünde binlerce dolarlar havaya saçıldı Berdan Mardini'nin sahne aldığı düğünde binlerce dolarlar havaya saçıldı         
10:50
Sinirli genç kız, babasını dolandıran kadını sokak ortasında tekme tokat dövdü Sinirli genç kız, babasını dolandıran kadını sokak ortasında tekme tokat dövdü         
10:37
Son dakika: Biri 10 liraya, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın yeni haftaya da rekor kırarak başladı Son dakika: Biri 10 liraya, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın yeni haftaya da rekor kırarak başladı         
09:53
Erdoğan'ın 10 büyükelçi talimatına Abdullah Gül'den yorum geldi: Başka krizlerin önünü açar Erdoğan'ın 10 büyükelçi talimatına Abdullah Gül'den yorum geldi: Başka krizlerin önünü açar         
09:24
Milyoner'de akademisyen ikinci soruda elendi! Bilemediği soru gündem oldu Milyoner'de akademisyen ikinci soruda elendi! Bilemediği soru gündem oldu         
00:36
Kılıçdaroğlu'na İzmir'de vatandaştan tepki: Bu söylenecek kelime mi? Kılıçdaroğlu'na İzmir'de vatandaştan tepki: Bu söylenecek kelime mi?         
19:41
Bilim dünyası bu keşifle ayağa kalktı! Eğer mumya tahmin edilen gibiyse tarih kitapları yeniden yazılacak Bilim dünyası bu keşifle ayağa kalktı! Eğer mumya tahmin edilen gibiyse tarih kitapları yeniden yazılacak         
17:57
Kavgaya Mali'nin kızı da dahil oldu! Ece Ronay'dan Yasmin Erbil'e çok ağır laflar Kavgaya Mali'nin kızı da dahil oldu! Ece Ronay'dan Yasmin Erbil'e çok ağır laflar         
16:24
Emine Ün'ün kardeşini görenler şaşırıp kalıyor! Benzerliği ve güzelliğiyle kendine hayran bıraktı Emine Ün'ün kardeşini görenler şaşırıp kalıyor! Benzerliği ve güzelliğiyle kendine hayran bıraktı         
15:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2021 12:58:19. #1.11#
SON DAKİKA: SURİYELİ ÖĞRENCİLER BARIŞ VE KARDEŞLİK İÇİN ZEYTİN TOPLADI - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement