Suriyeli yetimler hayallerini resmettiler - Son Dakika

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından desteklenen, Suriye'nin İdlib bölgesindeki Şam Köyü Okulu'nda eğitim gören yetim öğrenciler hayallerini resmetti.

Vakfın Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yazılı açıklamasında, Suriye içerisindeki okullarda yetimlere yönelik olarak rehberlik çalışması yürütüldüğünü belirtti.

Yetimlerin en sevdiği dersin ve aktivitenin resim olduğunu bildiren Tosun, Şam Köyü Okulundaki görsel sanatlar dersinde öğretmenlerinin 5-8 yaş arasındaki öğrencilerden mutluluk hayallerini resmetmelerini istediğini anlattı.

Tosun, öğrencilerin rehberlik ve sosyal hizmet çalışmalarına kısa sürede cevap vermelerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yetimlerimiz okula ilk başladıklarında hep siyah veya koyu renkli boya kalemlerini tercih ediyordu. Bu onların zihin dünyasındaki yoğun karmaşayı gösteriyordu. Ama bugün görüyoruz ki bir çocuğun dünyasında olması gereken canlı her renk resimlerde yer alıyor. Yetim öğrencimiz tarafından ders sonunda çok güzel ve gerçekten emek verilmiş onlarca resim teslim edildi. Hem eğitim hem de rehberlik çalışmalarımızın meyvelerini görmüş olmak bizleri mutlu ediyor."