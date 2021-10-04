ŞURKAV Mobil Uygulama Yarışması Eylül Ayı Kazananları Belli Oldu - Son Dakika
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ŞURKAV Mobil Uygulama Yarışması Eylül Ayı Kazananları Belli Oldu

Son Güncelleme: 04.10.2021 19:54

Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) tarafından Türkiye'de yerel bazda bir ilk olan Şanlıurfa ve Kültürü konulu ödüllü bilgi yarışması Eylül ayı talihlileri belirlendi.

Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) tarafından Türkiye'de yerel bazda bir ilk olan Şanlıurfa ve Kültürü konulu ödüllü bilgi yarışması Eylül ayı talihlileri belirlendi.

Mobil uygulama ile yarışarak hediye çekilişine katılmaya hak kazanan il içinden 245, il dışından 40 kişi arasından ödül kazanan talihliler ŞURKAV Yönetim Kurulu tarafından yapılan çekilişle belirlendi.

Buna göre; il içi kazanan talihliler; Elif Olcay, Vehbi Polat, Abdullah Oğultekin, Mehmet Veysi Fırat, Yakup Kaplan, Vedat Doğan, Mehmed Baykuş, Ahmet Kara, Siracettin İlhan ve Muhammed Çakır olurken, il dışı kazananlar ise İbrahim Halil Arıkan, Ümmühan Kılıç, Eren Kurnaz, Ferhat Duvar, Ekrem Özaydın, Uğur Arıkan, Fatih Koçyiğit, Fatma Nur Kandemir, Merve Kılıç ve Bekir Kandemir olarak açıklandı.

Tüm mobil uygulama marketlerinden indirilebilen bu uygulama ile teknolojiden faydalanılarak Şanlıurfa ilinin tarih, kültür, eğitim, sanat, turizm, tarım vb. konularda insanların eğlenerek doğru bilgi edinmelerini sağlanması amacıyla Şanlıurfa'nın sahip olduğu tüm değerlerin tanınması, şehrin kültürel ve turistik gelişimine katkıda bulunulması hedefleniyor.

Online olarak oynanabilen Bilgi Yarışmasında toplamda 12 soru bulunuyor ve özenle seçilmiş geniş soru havuzu ile her oyunda farklı sorular yarışmacıların karşılarına çıkıyor.

Yarışmacıların 4 joker ve 7. sorudan sonra tanıtım videosu izleyerek yarışmaya devam etme hakkı bulunuyor. Ay içerisinde yarışmaya katılan her bir yarışmacı birden fazla oyun kazanmış olsa dahi o ay içerisinde bir kez çekilişe katılma hakkı kazanıyor.

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum ŞURKAV Mobil Uygulama Yarışması Eylül Ayı Kazananları Belli Oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: ŞURKAV Mobil Uygulama Yarışması Eylül Ayı Kazananları Belli Oldu - Son Dakika
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