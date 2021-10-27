Suruç'ta öğretmenlere çölyak semineri verildi - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde öğretmenlere çölyak hastalığıyla ilgili seminer verildi.

Suruç Çölyak Yaşam ve Farkındalık Derneği tarafından Suruç Belediyesi ve Suruç Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) katkılarıyla ilçe öğretmenevinde seminer düzenlendi.

Diyetisyenler Tuba İlikli ve Mahmut Tekdemir ile Şanlıurfa Çölyak Hastaları Derneği Başkanı Hasan Doğan ve Suruç Çölyak Yaşam ve Farkındalık Derneği Başkanı Mehmet Emin Ergüvan, ilçede görev yapan öğretmenlere söz konusu hastalık hakkında bilgi verdi.

Dernek Başkanı Ergüvan, ilçede 126 çölyak hastası bulunduğunu belirterek, çölyaklı öğrencilerin okulda diyetine daha dikkatli uyabilmesi için okullardaki öğretmenlere seminer düzenlediklerini söyledi.

Seminerin oldukça verimli geçtiğini ifada eden Ergüvan, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti.