SÜRÜCÜLERE 'YAYA ÖNCELİĞİ' ANLATILDI - Son Dakika

SÜRÜCÜLERE 'YAYA ÖNCELİĞİ' ANLATILDI

MANAVGAT İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği görevlileri, 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' projesi kapsamında gerçekleştirdikleri yol uygulamasında, sürücülere yaya önceliği konusunda uyarıda bulundu.

MANAVGAT İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği görevlileri, 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' projesi kapsamında gerçekleştirdikleri yol uygulamasında, sürücülere yaya önceliği konusunda uyarıda bulundu. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 74'üncü maddesi uyarınca sürücülerin yaya geçitlerinde ve kavşaklarda yayalara yol vermesi amacıyla hayata geçirilen 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' projesi kapsamında Manavgat Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından yol uygulaması yapıldı. Uygulamada durdurulan araç sürücülerine, yaya geçitlerinde mutlaka yayalara yol verelmesi, yaya geçitlerine yaklaşıldığında hıza dikkat edilmesi uyarısında bulunuldu. Sürücülere projeyi anlatan el ilanı verildi. Durdurulan tur otobüsü şoförleri de bilgilendirildi. Otobüslerdeki turistlere İngilizce ve Rusça hazırlanan el ilanları dağıtıldı.

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