Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti araç ağaca çarptı - Son Dakika

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti araç ağaca çarptı
10.10.2021 17:37
Manisa'nın Salihli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi.
Manisa'nın Salihli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Araçta yolcu olarak bulunan bir kadın hafif bir şekilde yaralandı.
Manisa'nın Salihli ilçesi Hacılı Mahallesi'nde saat: 13.00 sıralarında H.Ö. (24) idaresindeki 45 Z 9921 plakalı otomobil Salihli istikametinden Alaşehir istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafında bulunan ağaca çarparak durabildi. Kazada araçta yolcu olarak bulunan R.Ö. (22) hafif şekilde yaralanırken sürücü yara almadan kurtuldu. Jandarma kazayla ilgili tahkikata başladı. - MANİSA
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