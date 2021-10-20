Süs bitkileri sektörünün kalbi Ödemiş'te atacak - Son Dakika

16. Ödemiş Süs Bitkileri ve Fidancılık Sergisi için hazırlıklar tamam

Süs bitkileri üretiminin merkezi Küçük Menderes havzasının kalbinde, Ödemiş'te ziyaretçilerini ağırlayacak sergi için hazırlıklar tamamlandı. Serginin açılışı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katılacağı törenle yapılacak.

2004 yılından bu yana düzenlenen Ödemiş Süs Bitkileri ve Fidancılık Sergisi, 16. kez kapılarını açacak. Geçtiğimiz yıl pandemi önlemleri çerçevesinde gerçekleştirilemeyen sergi üreticiyle alıcının doğrudan buluşmasına sahne olacak. Ödemiş Belediyesi'nin ev sahipliğinde Ödemiş Süs Bitkileri Üreticileri Birliği (SÜS-BİR) işbirliğiyle düzenlenecek sergi 21-24 Ekim 2021 tarihlerinde ziyarete açık olacak. Ödemiş Belediyesi Fuar Alanı'ndaki sergide yurdun dört bir yanından firmaların katılımıyla 100'ü aşkın stant açılacak. Serginin açılış töreni 21 Ekim 2021 Perşembe günü saat 13.00'te İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katılımıyla gerçekleştirilecek.

Başkan Eriş: "Tunç Soyer Başkanımıza teşekkür ediyorum"

Ödemiş'in doğanın tüm renkleriyle ziyaretçilerini ağırlamaya hazır olduğunu söyleyen Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, "Süs bitkilerinin yurdu Ödemiş'te dört gün boyunca kentlerimizi güzelleştiren bitkilerin, yurdun dört bir yanına ve dünyaya sunduğumuz fidanların bayramını yaşayacağız. 'Başka bir tarım mümkün' İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer'in katılımlarıyla açacağımız 16. Sergimiz, güzel bir işbirliğinin eseri olacak. Tunç Soyer Başkanımıza üreticimize verdiği destek için bir kez daha teşekkür ediyorum.

Hem toprak yapısı hem de iklimi ile süs bitkilerinin adeta yurdu konumunda olan Ödemişimizde 2004'te düzenlenen ilk sergi ile başlayan bu öykü başarıyla devam ediyor. Biz de Ödemiş Belediyesi olarak üretimin ve üreticimizin yanındayız. Hem temel altyapı hizmetleri, hem de ürettiklerimizin tanıtılması ve pazarlara ulaşması anlamında var gücümüzle çalışıyoruz. Küçük ölçekli aile işletmelerimizin desteklenmesi ve büyükşehirlere ürünlerini ulaştırmaları adına Otamış markamızla da üreticimizin yanında olacağız. Bu amaçla fidanlığımızı da oluşturuyoruz. Kuraklığa dayanıklı, daha az su tüketen süs bitkileri önceliğimiz olacak.

"Doğanın tüm renkleriyle biz hazırız"

Doğrudan üreticiyle alıcının buluştuğu, sektörün zirvesi konumundaki Ödemiş Süs Bitkileri ve Fidancılık Sergimiz ile giderek daha çok hissettiğimiz iklim krizine, sürekli artan kentsel ısı yüküne karşı, Ödemişli çalışkan üreticilerimizin ürettiği bitkilerin çare olabileceğini bir kez daha anlatacağız.

Ödemiş Süs-Bir ile birlikte bu yıl sergimizin daha da geniş kitlelere ulaşması ve daha geniş katılımlı olması için verimli bir çalışma dönemi yaşadık. Doğanın tüm renkleriyle biz hazırız. Dört gün boyunca herkesi Ödemiş Belediyesi Fuar Alanımızdaki bu heyecana ortak olmaya davet ediyoruz" dedi.