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Suşehri ilçesi yarı olimpik yüzme havuzuna kavuşuyor - Son Dakika

Suşehri ilçesi yarı olimpik yüzme havuzuna kavuşuyor

12.10.2021 12:24
Suşehri ilçesi yarı olimpik yüzme havuzuna kavuşuyor

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, yapımı süren yarı olimpik yüzme havuzu tamamlanma aşamasına geldi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, yapımı süren yarı olimpik yüzme havuzu tamamlanma aşamasına geldi.

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, Yalnızbağlar Mahallesi'nde yaklaşık 1 yıl önce yapımına başlanan yüzme havuzunun kısa bir süre sonra hizmete sunulacağını söyledi.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından yaptırılan yarı olimpik yüzme havuzunun ilçe halkı ve özellikle ilçe gençliğinin yıllardır özlemle beklediği bir hizmet olduğunu söyleyen Yüksel, "Özellikle gençlerimiz hafta sonlarında yüzmek için çevre ilçelere gidiyorlardı. Bunun bilincinde olarak böyle bir yatırımın ilçeye zaruret hasıl olduğunu gördük." dedi.

Yapılan istişareler sonucunda güzel bir hizmeti ilçeye kazandırdıkları için mutlu olduklarını belirten Yüksel, "Havuzun inşaat çalışmaları tamamlanmak üzere. İnşallah bu yıl bitmeden açmayı hedefliyoruz. Suşehri halkımız en güzel hizmetlere layık. İlçemizde gerek hükümet yatırımları gerek belediye yatırımları aralıksız devam edecektir." diye konuştu.

Suşehri ilçesi yarı olimpik yüzme havuzuna kavuşuyor
Suşehri ilçesi yarı olimpik yüzme havuzuna kavuşuyor

Hisarcık, Suşehri, Sivas, Yüzme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suşehri ilçesi yarı olimpik yüzme havuzuna kavuşuyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suşehri ilçesi yarı olimpik yüzme havuzuna kavuşuyor - Son Dakika
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