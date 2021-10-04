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SÜSLENEN BARINAK HAYVANLARI, SAHİPLENDİRİLDİ - Son Dakika

SÜSLENEN BARINAK HAYVANLARI, SAHİPLENDİRİLDİ

04.10.2021 15:37

TRABZON'da Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (TRAHAYKO) ve büyükşehir belediyesi iş birliği ile 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü için düzenlenen etkinlikte, çeşitli bandana ve fular takılarak süslenen barınak köpekleri, sahiplendirildi.

TRABZON'da Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (TRAHAYKO) ve büyükşehir belediyesi iş birliği ile 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü için düzenlenen etkinlikte, çeşitli bandana ve fular takılarak süslenen barınak köpekleri, sahiplendirildi.

Kentte 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (TRAHAYKO) ile Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı Atatürk alanında etkinlik düzenlendi, kimsesiz barınak köpeklerinin sahiplenilmesine dikkat çekildi. İlgi odağı olan etkinlikte çeşitli bandana ve fular takılarak süslenen barınak köpekleri, belediye ekiplerince yazılı belge imzalanarak sahiplendirildi.

'ONLAR İÇİN SADECE BİZ VARIZ'

TRAHAYKO Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban, amaçlarının toplumda farkındalık yaratmak olduğunu belirterek, 'Bugün hayvan hakları günü. Biz de farkındalık yaratabilmek adına barınak hayvanlarımızı Trabzon'un en işlek noktalarından biri olan meydan alanına getirdik. Onlara renkli bandanalar ve fularlar taktık. Göz önünde olsunlar istedik. Kulları davet ettik. Öğrenciler geldi. Burada bulunan hayvanlarımızın hepsi cins hayvanlar. Nasıl batıda hayvanlar ilkbaharda alınıp sonbaharda terk ediliyorsa, burada da maalesef insanlar köylerine giderken hayvanları alıp sonra da terk ediyorlar. Bu hayvanlar çok üzülüyorlar. Yemek yemiyor ve intihara kadar gidebiliyorlar. Bizim, eşimiz, dostumuz, arkadaşlarımız var. Onlar için sadece biz varız. Bu dünyada onlarla yaşamak zorundayız. Yaşamak haktır. Daha güzel şartlarda onları yaşatmak bizim elimizde. Satın almak yerine barınaktan sahiplenmeyi öneriyorum' dedi.

'HAYVANLARDA NÜFUS KONTROLÜ ŞART'

Hayvanlarda nüfus kontrolünün şart olduğunu ve Trabzon'da kısırlaştırmanın da ücretsiz yapıldığını hatırlatan Kurban, ' İnsanların kısırlaştırmaya çok önem vermesi gerekiyor. Bir çift köpek kısırlaştırılmadığı sürece 6 yılda 67 bin tane oluyor. Bu çok büyük bir rakam buna ne sokaklar yeter ne de insanlar yeter. En insani yöntem kısırlaştırmak. Hayvanların nüfus kontrolü için bu şart. Trabzon çok şanlı. Sokak hayvanlarının kısırlaştırılması ücretsiz yapılıyor. İnsanların bu noktada da belediyeden destek istemesi gerekiyor' diye konuştu.

'BAKAMAYACAK OLAN ALMASIN'

Barınak köpeklerinden sahiplenen Mehmet Süer de 'Burada görünce dayanamadım. Bakabilecek yerim de var. Alıp bir tane köpek sahiplenmek istedim. Onlar bizim dostlarımız. Torunlarımda çok seviyor. Ben küçük yaştan beri bakarım köpek. Bakabilecek olan herkes sahiplensin bir köpek. Ama bakamayacak olan sakın almasın' ifadelerinde bulundu.

SÜSLENEN BARINAK HAYVANLARI, SAHİPLENDİRİLDİ
SÜSLENEN BARINAK HAYVANLARI, SAHİPLENDİRİLDİ
SÜSLENEN BARINAK HAYVANLARI, SAHİPLENDİRİLDİ
SÜSLENEN BARINAK HAYVANLARI, SAHİPLENDİRİLDİ
SÜSLENEN BARINAK HAYVANLARI, SAHİPLENDİRİLDİ
SÜSLENEN BARINAK HAYVANLARI, SAHİPLENDİRİLDİ
SÜSLENEN BARINAK HAYVANLARI, SAHİPLENDİRİLDİ
SÜSLENEN BARINAK HAYVANLARI, SAHİPLENDİRİLDİ
SÜSLENEN BARINAK HAYVANLARI, SAHİPLENDİRİLDİ
SÜSLENEN BARINAK HAYVANLARI, SAHİPLENDİRİLDİ
SÜSLENEN BARINAK HAYVANLARI, SAHİPLENDİRİLDİ
SÜSLENEN BARINAK HAYVANLARI, SAHİPLENDİRİLDİ

Büyükşehir Belediyesi, Trabzon, 4 Ekim, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SÜSLENEN BARINAK HAYVANLARI, SAHİPLENDİRİLDİ - Son Dakika


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