Süt tankeri yoldan çıkarak devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Ağır yaralı olduğu öğrenilen sürücü S.G.'nin tedavisi devam ederken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaza Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Firdanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.G. (51) idaresindeki 16 SG 763 plakalı süt tankeri sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafındaki bariyerlere çarparak takla attı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü S.G., Akhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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