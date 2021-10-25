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Suudi Arabistan'da liderlerin katılımıyla "Yeşil Orta Doğu Girişimi Zirvesi" düzenlendi - Son Dakika

Suudi Arabistan'da liderlerin katılımıyla "Yeşil Orta Doğu Girişimi Zirvesi" düzenlendi

25.10.2021 20:16
Suudi Arabistan'da liderlerin katılımıyla

Ortak çevresel taahhütlerin uygulanmasına yönelik iş birliğini güçlendirmeyi hedefleyen "Yeşil Orta Doğu Girişimi Zirvesi" Suudi Arabistan'da yapıldı.

Ortak çevresel taahhütlerin uygulanmasına yönelik iş birliğini güçlendirmeyi hedefleyen "Yeşil Orta Doğu Girişimi Zirvesi" Suudi Arabistan'da yapıldı.

Başkent Riyad'da düzenlenen Zirve'ye, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Pakistan Başbakanı İmran Han, Tunus Başbakanı Necla Buden Ramazan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Fas Başbakanı Aziz Ahnuş, Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamed Al Halife, Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin bin Abdullah ve ABD İklim Özel Temsilcisi John Kerry katıldı.

Zirveye ev sahipliği yapan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, bölgede meydana gelecek fırtınalar için erken uyarı verecek bir merkez kurulacağını açıkladı.

Bölgede sürdürülebilir balıkçılık ve bulut tohumlama olarak bilinen yapay yağmur yağdırma için de merkezlerin kurulacağını duyuran Bin Selman, düşük karbonlu döngüsel Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi için iş birliği platformu oluşturulacağını ifade etti.

Bin Selman, Yeşil Orta Doğu Girişimi'nin gelecekteki çalışmalarını desteklemek için kar amacı gütmeyen Yeşil Girişim Vakfı'nın kurulacağını da sözlerine ekledi.

Öte yandan Yeşil Orta Doğu Girişimi için 10,4 milyar dolar bütçe ayrıldığı ve bütçenin yüzde 15'inin Suudi Arabistan tarafından karşılanacağı kaydedildi.

Suudi Arabistan, ayrıca 23-25 ??Ekim tarihleri ??arasında "Yeşil Suudi Girişimi Forumu'na" ev sahipliği yapmıştı.

"Yeşil Suudi Girişimi Forumu" ve "Yeşil Orta Doğu Girişimi Zirvesi" girişimleri, bölgeye 50 milyar ağaç dikmeyi ve tüm dünyadan atmosfere salınan karbon emisyonunu yüzde 10'dan fazla azaltmayı hedef alan bir plan çerçevesinde küresel iklimin istikrarlı bir durumda korunmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Suudi Arabistan'da liderlerin katılımıyla Yeşil Orta Doğu Girişimi Zirvesi düzenlendi
Suudi Arabistan'da liderlerin katılımıyla Yeşil Orta Doğu Girişimi Zirvesi düzenlendi
Suudi Arabistan'da liderlerin katılımıyla Yeşil Orta Doğu Girişimi Zirvesi düzenlendi

Suudi Arabistan, Orta Doğu, Katar, Riyad, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan'da liderlerin katılımıyla 'Yeşil Orta Doğu Girişimi Zirvesi' düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suudi Arabistan'da liderlerin katılımıyla "Yeşil Orta Doğu Girişimi Zirvesi" düzenlendi - Son Dakika
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