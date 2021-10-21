Suudi Arabistan'da Riyad Sezonu başladı: Etkinliğe 500 binden fazla kişi katıldı - Son Dakika

- Suudi Arabistan'da Riyad Sezonu başladı: Etkinliğe 500 binden fazla kişi katıldı

RİYAD - Suudi Arabistan'ın en büyük eğlence etkinliği olan Riyad Sezonu başladı. Etkinliğe 500 binden fazla kişinin katıldığı bildirildi.

Suudi Arabistan'ın en büyük eğlence etkinliği olan Riyad Sezonu Covid-19 salgınına rağmen başladı. Suudi Arabistan Genel Eğlence Kurumu tarafından yapılan açıklamada, Riyad Sezonu'nun açılışına katılanların sayısının yarım milyonu aştığını doğruladı.

Genel Eğlence Otoritesi Başkanı Turki Al eş-Şeyh yaptığı açıklamada, Riyad Sezonu kapsamında 6'sı uluslararası sanatçıları ait 70 konser, 350'den fazla tiyatro gösterisi, 10'dan fazla uluslararası sergi, 2 uluslararası futbol maçı ve 1 serbest güreş etkinliği yapılacağını duyurmuştu.

Başkent Riyad'ın 14 farklı bölgesinde düzenlenecek Riyad Sezonu'nun faaliyetlerinin önümüzdeki mart ayına kadar devam etmesi planlanıyor. Festival kapsamında 7 bin 500'den fazla etkinlik planlanıyor.