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Suudi Arabistan, Expo 2030'a ev sahipliği yapmak için başvuruda bulundu - Son Dakika

Suudi Arabistan, Expo 2030'a ev sahipliği yapmak için başvuruda bulundu

29.10.2021 20:09
Suudi Arabistan, Expo 2030'a ev sahipliği yapmak için başvuruda bulundu

Suudi Arabistan, Expo 2030'un başkent Riyad'da düzenlenmesi için başvuru yaptığını duyurdu.

Suudi Arabistan, Expo 2030'un başkent Riyad'da düzenlenmesi için başvuru yaptığını duyurdu.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Uluslararası Sergiler Bürosu (BIE) Genel Sekreteri Dimitri Kerkentzes'e, Expo 2030'a Riyad'ın adaylığı ile ilgili bir mektup gönderdi.

Mektubunda ülkesinin 2030 vizyon ve hedeflerine işaret ederek Expo adaylığı için belirledikleri tarihin manidar olduğunu kaydeden Bin Selman, "Bu adaylık Suudi Arabistan için önemli ve sembolik bir meydan okumadır." ifadesini kullandı.

Bin Selman, "Expo için ilk kez teklif veren ülkelere bu fırsatı vermenin BIE'nin kültürlerarası anlayışını yansıtacağını ve saygın rolünü artıracağını" dile getirdi.

Expo 2020'nin açılışı tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 30 Eylül'de 2021'de Dubai'de yapılmıştı.

Suudi Arabistan, Riyad, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan, Expo 2030'a ev sahipliği yapmak için başvuruda bulundu - Son Dakika


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