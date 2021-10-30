Üye Girişi
Suudi Arabistan'ın diplomatik ve ticari ilişkilerini kestiği Lübnan'da krizin derinleşmesinden endişe ediliyor - Son Dakika

Suudi Arabistan'ın diplomatik ve ticari ilişkilerini kestiği Lübnan'da krizin derinleşmesinden endişe ediliyor

30.10.2021 13:32
Suudi Arabistan'ın diplomatik ve ticari ilişkilerini kestiği Lübnan'da krizin derinleşmesinden endişe ediliyor

Suudi Arabistan'ın diplomatik ve ticari ilişkilerini kestiği Lübnan'da, mevcut ekonomik kriz ve henüz 2 aylık olmayan koalisyon hükümetindeki çatlakların büyümesinden endişe duyuluyor.

Suudi Arabistan'ın diplomatik ve ticari ilişkilerini kestiği Lübnan'da, mevcut ekonomik kriz ve henüz 2 aylık olmayan koalisyon hükümetindeki çatlakların büyümesinden endişe duyuluyor.

Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin daha önce Riyad yönetiminin "Yemen'deki politikasını eleştirmesini" gerekçe göstererek, Beyrut'taki Büyükelçisi'ni geri çağıran Suudi Arabistan, Lübnan'dan ülkesine yapılacak ithalata da yasak getirdi.

Riyad'ın ardından Bahreyn yönetimi de benzer adımı attı. Bu gelişmenin hemen ardından Lübnan lirası dolar karşısında yüzde 10'luk bir değer kaybetti.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, krize neden olan Kardahi'den ülkenin menfaatleri için fedakarlık yaparak, imalı bir şekilde ya özür dilemesi veya istifa etmesi teklifinde bulundu.

Ülkedeki İran ve Hizbullah'a yakın 8 Mart Blokunda yer alan Hristiyan Bakan Kardahi ise Mikati'nin çağrısına rağmen sessizliğini bozmadı. Kardahi, daha önce de özür dilenecek bir durum olmadığını ifade etmişti.

Hizbullah yayımladığı yazılı açıklamada, Kardahi'nin istifaya zorlanmasını kabul etmediklerini bunun Lübnan'ın egemenliğinin ihlal edilmesi anlamına geldiğini savundu.

Yerel medyada ise koalisyonun bir parçası olan Hizbullah'ın, Mikati'ye, Kardahi'nin istifa etmesi halinde partinin hükümetten tüm bakanlarını çekeceği uyarısında bulunduğu iddia edildi.

Eski Lübnan Başbakanı ve Müstakbel Hareketi lideri Saad el-Hariri ise Körfez ülkeleriyle yaşanan gerilimden Hizbullah'ı sorumlu tuttu.

Hariri, dün yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bu olayın sorumluluğu her şeyden önce Araplar ve Körfez ülkeleri arasında düşmanlık yayan Hizbullah'ın ve dizginleri, siyasi cücelerin, basının ve Arap yönetimlerinin onuruna saldıranların eline veren yönetimindir."

Dürzi İlerici Sosyalist Partisi lideri Velid Canbolat da Riyad ile ilişkilerin bozulmasına neden olmakla suçlanan Kardahi'nin görevden uzaklaştırılması çağrısında bulundu.

Canbolat, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Felaketler için yeter artık. Çok geç olmadan Körfez'deki Arap ülkeleriyle ilişkilerimizi yıkmadan bakanı görevinden uzaklaştırın." ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

Suudi Arabistanlı Siyaset Uzmanı Mansur el Malik de yine sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı kısa değerlendirmede, şunları kaydetti:

"Suudi Arabistan ve Arap ülkelerinin Lübnan'a yönelik siyasi ve ekonomik yaptırımlarının hedefi, Lübnan'daki İran rejimini düşürmektir."

Başbakan Mikati ise Suudi Arabistan'ı kaybetmeden, hükümeti de düşürmeden Dışişleri Bakanlığında kurulan bir kriz masasıyla sorunu çözmeye çalışıyor.

Lübnan'ın sanayi ve tarım ihracatının yüzde 50'si Körfez ülkelerine yapılıyor

Lübnan Sanayiciler Cemiyeti Başkanı Fadi el-Cemil, basına yaptığı açıklamada, krizin ardından ülkedeki tüm üreticilerin gözünün Riyad'ın kararını revize etmesine çevrildiğini söyledi.

Cemil, ülkesinin sanayi ihracatının yüzde 50'sinin yani yaklaşık 400 milyon dolarının Körfez ülkelerine yapıldığı bilgisini vererek, "Tüm ithalatın durdurulması kararı bir sürprizdi. Bu, üreticinin elindeki malın limanlarda beklemesi demektir." dedi.

Lübnan Ziraat ve Tarım Cemiyeti tarafından yapılan yazılı açıklamada ise ülkenin gelen yasakla birlikte uğrayacağı zarar hakkında bazı veriler paylaşıldı.

Ülkenin yıllık 173 bin ton, toplamda tarım ürünleri ihracatının yaklaşık yüzde 55'ini Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkelerine yaptığı belirtildi.

Açıklamada, gelen yasaklarla birlikte günlük zararın 250 bin dolar olduğu kaydedildi.

"Lübnan'a döviz girdisinde ciddi düşüşler yaşanabilir"

Lübnanlı Ekonomi Uzmanı Velid Ebu Süleyman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın kararının endüstri, tarım ve sanayi alanında ağır bir şekilde hissedileceğini belirtti.

Ülkenin halihazırda derin bir ekonomik kriz içinde olduğunu ifade eden Ebu Süleyman, şöyle devam etti:

"Bu yaptırımlar, daha çok özel sektörün gelirini vuracak. Böyle olması halinde Lübnan'a döviz girdisinde ciddi düşüşler yaşanabilir. Bu da ekonomide başka bir daralma sebebi olacak."

Ebu Süleyman ekonomik açıdan endişe verecek bir başka durumun da "Riyad'ın kararına destek vermek ve onunla dayanışmak için Körfez İşbirliği Konseyindeki diğer ülkelerin de Lübnan'a yaptırım uygulamak istemesi" olduğunu dile getirdi.

"Suudilerin Lübnan'daki yatırımları düşecek"

Lübnanlı bir diğer Ekonomi Uzmanı Patrick Mardini de Suudi Arabistan'ın Lübnan'daki farklı yatırımlarının durmasının söz konusu olduğunu belirtti.

Riyad'ın kararının Lübnan için ağır bir faturası olabileceğini söyleyen Mardini, "Suudi Arabistan'a ihracat duracak. Suudilerin Lübnan'daki yatırımları düşecek." diye konuştu.

Patrick'e göre, Lübnan'ın ihracat yaptığı ülkelerin başında Birleşik Arap Emirlikleri'nden sonra Suudi Arabistan ardından Suriye, Güney Afrika ve Irak geliyor.

Lübnan-Suudi Arabistan krizine giden süreç

Lübnan Enformasyon Bakanı Kardahi, daha önce katıldığı ve 27 Ekim'de yayınlanan bir televizyon programında Husiler ve Yemen'e ilişkin bir soru üzerine Riyad'ı suçlayıcı ifadeler kullanmıştı.

"Hizbullah gibi Husilerin de silahlı bir örgüt olarak kendi toprağını savunduğunu düşünüp düşünmediğine" ilişkin soruya Kardahi, "Tabii ki toprağını koruyor. Şahsi görüşüm, Yemen'de bu savaşın sona ermesi gerekiyor. Savaş uçaklarıyla evler, binalar, köyler ve şehirler saldırılara maruz kalıyor." yanıtını vermişti.

Enformasyon Bakanı Kardahi'nin bu ifadeleri üzerine Başbakan Necib Mikati, yazılı bir açıklama yayımlamıştı.

Açıklamada, Kardahi'nin bakanlık görevine başlamadan önce bir televizyon programında Yemen'le ilgili bazı ifadeler kullandığı, bunun hiçbir şekilde şu anki konumunu yansıtmadığı belirtilmişti.

Kardahi'nin açıklamalarının reddedildiği vurgulanırken söz konusu ifadelerin hiçbir şekilde Lübnan'ın Arap ülkeleri ve özellikle Suudi Arabistan ile olan siyasetini yansıtmadığı kaydedilmişti.

Suudi Arabistan, dün Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin, Riyad'ı eleştiren ifadeleri üzerine Beyrut'taki Büyükelçisi Velid bin Abdullah el-Buhari'yi geri çağırıp, Lübnan'dan tüm ithalatı da durduğunu açıklamıştı.

Riyad'ın bu kararı üzerine Mikati ise durumdan derin üzüntü duyduklarını belirterek kararın gözden geçirilmesi temennisinde bulunmuştu.

Suudi Arabistan, Lübnan, Körfez, Riyad, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan'ın diplomatik ve ticari ilişkilerini kestiği Lübnan'da krizin derinleşmesinden endişe ediliyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Şok'tan Rekabet Kurumu'nun kestiği cezalara açıklama: İtiraz edeceğiz 13:39 Şok'tan Rekabet Kurumu'nun kestiği cezalara açıklama: İtiraz edeceğiz Kılıçdaroğlu'nun adaylık sorusuna verdiği cevap çok konuşulacak: Olmaz demedim 13:28 Kılıçdaroğlu'nun adaylık sorusuna verdiği cevap çok konuşulacak: Olmaz demedim Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesi törenine katıldı 12:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesi törenine katıldı
Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı 12:38 Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Kürşat Yılmaz gece yarısı tahliye oldu 12:01 Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Kürşat Yılmaz gece yarısı tahliye oldu 17 yaşındaki kız, Youtube'dan izlediği videolarla tek başına doğum yaptı 11:57 17 yaşındaki kız, Youtube'dan izlediği videolarla tek başına doğum yaptı
Uygun fiyatlı muz, ton ton satılıyor 11:22 Uygun fiyatlı muz, ton ton satılıyor 1917 rakımlı tepede nokta operasyonunda 4 PKK'lı teslim oldu 11:15 1917 rakımlı tepede nokta operasyonunda 4 PKK'lı teslim oldu

Son Dakika Haberleri
13:28 Buca Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda 4 tutuklama
13:28 Kılıçdaroğlu'nun adaylık sorusuna verdiği cevap çok konuşulacak: Olmaz demedim
13:25 Messi kariyerinin en kötü sezonunu yaşıyor
12:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesi törenine katıldı
12:38 Yakasına "tokalaşmak, sarılmak, öpüşmek yasaktır" yazılı pankartla dolaşan başkanı virüse yenik düştü
12:37 Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı
12:35 Galatasaray'da 100 milyon liralık plan devrede
12:35 Joe Biden'dan Papa'ya Madeni para hediyesi
12:34 Başkan adayı Erman Kunter'den mesaj: Danışmanın maaşıyla lig yönetilir
12:33 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasında yaşanan son gelişmelr
Lokomotiv'in güzel tribün lideri Elizaveta, Galatasaraylı iki futbolcudan etkilendiğini itiraf etti Lokomotiv'in güzel tribün lideri Elizaveta, Galatasaraylı iki futbolcudan etkilendiğini itiraf etti         
13:40
Buca Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda 4 tutuklama Buca Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda 4 tutuklama         
13:29
Messi kariyerinin en kötü sezonunu yaşıyor Messi kariyerinin en kötü sezonunu yaşıyor         
13:26
Hadise, Mehmet Dinçerler'in annesi ile tanıştı Hadise, Mehmet Dinçerler'in annesi ile tanıştı         
12:41
Küçük kız çocuğunun talebini duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan: İyi yetiştirmişsin Küçük kız çocuğunun talebini duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan: İyi yetiştirmişsin         
12:02
Aleyna Tilki'nin annesi, takipçisine küfretti Aleyna Tilki'nin annesi, takipçisine küfretti         
11:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak         
11:53
958 milyon lira ceza kesilen BİM'den ilk açıklama: Haksız kararı yargıya taşıyacağız 958 milyon lira ceza kesilen BİM'den ilk açıklama: Haksız kararı yargıya taşıyacağız         
11:17
Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi         
10:07
Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu         
09:29
AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu         
09:11
Siirt'te Siirt'te "Burası Kürdistan" diyen kişi serbest bırakıldı         
09:05
Muharrem İnce halay çekerken davul bir anda sustu, olayın aslı anlaşılınca arbede yaşandı Muharrem İnce halay çekerken davul bir anda sustu, olayın aslı anlaşılınca arbede yaşandı         
23:32
Meteoroloji bölge bölge uyardı: 8 ile kar, 11 ile kuvvetli yağış bekleniyor Meteoroloji bölge bölge uyardı: 8 ile kar, 11 ile kuvvetli yağış bekleniyor         
19:10
5 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan Murat Özyiğit'e 18 yıl hapis cezası isteniyor 5 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan Murat Özyiğit'e 18 yıl hapis cezası isteniyor         
16:13
Bülent Ersoy, sahte PCR testi sebebiyle cezaevinde kalan orkestra üyesiyle birbirine girdi Bülent Ersoy, sahte PCR testi sebebiyle cezaevinde kalan orkestra üyesiyle birbirine girdi         
16:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na sürpriz davet Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na sürpriz davet         
15:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2021 13:45:20. #1.11#
SON DAKİKA: Suudi Arabistan'ın diplomatik ve ticari ilişkilerini kestiği Lübnan'da krizin derinleşmesinden endişe ediliyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement