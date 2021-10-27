Suudi Arabistan, sahibi olduğu Lübnan'daki MBC TV'nin merkezini Riyad'a taşıyacak - Son Dakika

Suudi Arabistan'ın sahibi olduğu ve merkezi Lübnan'da bulunan MBC TV'nin Riyad'a taşınması kararı alındığı belirtildi.

Katar destekli ve İngiltere merkezli "The New Arab" internet sitesinin Lübnan'daki farklı kaynaklara dayandırdığı haberinde, Suudi Arabistan'a ait Lübnan'daki televizyonun merkezinin Riyad'a taşınacağı ifade edildi.

Haberde, Riyad yönetiminin kendisi tarafından finanse edilen veya bünyesindeki tüm medya organlarının Suudi Arabistan'a taşınması kararı çerçevesinde MBC Medya Grubu çalışanlarına iki seçenek sunulduğu iddia edildi.

Televizyon çalışanlarına, "Riyad'a taşının ya da istifa edin" denildiğine yer verilen haberde, sadece idari işlerden sorumlu bir ofisin başkent Beyrut'ta kalacağı belirtildi.

MBC'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde bulunan merkezinin de Riyad'a kaydırılacağı aktarıldı.

Suudi Arabistan, Arap Dünyası ve Orta Doğu'da sahip olduğu medya kuruluşlarının merkezlerini, başta BAE ve Lübnan olmak üzere diğer ülkelerden en kısa zamanda Riyad'da inşa ettiği medya merkezine taşımayı planlıyor.

Riyad yönetimi sadece kendi bünyesindeki medya kuruluşları değil, ülkede büyük ihaleler alan uluslararası firmaların Orta Doğu merkezlerinin de Suudi Arabistan'a taşınması şartı koşuyor.

Suudi Arabistan, bugün, 44 uluslararası şirketin bölgesel merkezlerini başkent Riyad'a taşıdığını açıklamıştı.