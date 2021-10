Suyu 1 km çekildi, barajın son görüntüsü korkuttu - Son Dakika

Suyu 1 km çekildi, barajın son görüntüsü korkuttu

- Sivas'ta 2003 yılında su tutan, şimdilerde ise suyu çekilen 4 Eylül Barajında yaşanan kuraklık gözler önüne serildi

Sivas'ta 2003 yılında su tutmaya başlayan 4 Eylül Barajı şimdiki görüntüsüyle görenleri korkutuyor. Yanlış sulama, bilinçsiz kullanım ve kuraklık nedeniyle suyu çekilen baraj adeta alarm veriyor. Kentin içme suyu ihtiyacını da karşılayan baraj yükseklik olarak yaklaşık 20 metre uzunluk olarak ise 1 kilometre geri çekildi. Adacıkların oluştuğu gölde yaşanan felaket gözler önüne serildi. Korkutan çevre felaketi drone ile havadan görüntülendi.

"En az 15-20 metre aşağı inmiş"

Jeoloji Mühendisi Yılmaz Özcan, "Bu barajın inşaatında 4-5 sene kontrol mühendisliği yaptım. 2003 yılında su tuttuk. Gövde üzerinde su izleri mevcut. Ama bu yıl kuraklıktan dolayı su seviyesi çok düştü. Şuanda minimum su seviyesine yakın bir kodda. Bütün vatandaşların suyu israf etmeden bilinçli olarak, ihtiyacı olduğu kadar kullanmaya, yün ve halı yıkamaması gerekmektedir. Şuanda en az 15-20 metre aşağı inmiş durumda. Sivas için tehlike. İçme suyu açısından da vatandaşlarımız sıkıntıya girebilir" dedi.

"Felaket derece geri çekilmiş"

Yasin Kıras ise suyun felaket derecede çekildiğini belirterek, "Biz her sene arkadaşlarla baraja geliyoruz piknik yapıyoruz. Bu sene her sene geldiğimiz noktaya geldiğimizde çok şaşırdık. Su bu kadar hiç geri çekilmemişti. Felaket derece geri çekilmiş. Böyle giderse baraj tamamen yok olacak gibi. 1 kilometreden fazla geri çekilmiş. Her sene biz buraya geldiğimizde burası sulak alandı. Hatta balık tutuyorduk burada. Bu sene su yok. Su olmadığı gibi adacığı geçtim ada oluşmuş resmen" diye konuştu.