Suzuki Marine, Yat ve Tekne Motorları Atölyesi ile kalifiye eleman ihtiyacına destek olacak - Son Dakika

Suzuki Marine, Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği (YATED) ve Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğiyle deniz endüstrisinde kalifiye eleman ihtiyacına destek olmak amacıyla kurulan Yat ve Tekne Motorları Atölyesi Projesi'nin platin sponsoru oldu.

Suzuki Marine açıklamasına göre, söz konusu proje, Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı Otomotiv Elektromekanik Dalı Yat ve Tekne Motorları Atölyesi'nde düzenlenen basın toplantısı ile kamuoyuna duyuruldu. Toplantıya, Üsküdar İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Emin Karahan, YATED Başkanı Alpaslan Sirkecioğlu, Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Lütfü Cevahir, Suzuki Marine Operasyonları ve Mobilite İş Geliştirme Grup Müdürü Hakan Kozanoğlu, YATED üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

"Hedef, hizmet kalitesini, otomotiv sektörü standartlarına ulaştırmak"

Açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen Suzuki Marine Operasyonları ve Mobilite İş Geliştirme Grup Müdürü Hakan Kozanoğlu, motor ve ekipmanları teknolojisine hakim dünya standartlarında etkin insan kaynağının yetiştirilmesi konusunun ara eleman sorunun çözümünde kritik bir rol alacağını dile getirdi.

Kozanoğlu, son iki yılda gelişen ve yıllık 8 bin adetlere varan dıştan takma motor pazarına karşın hizmet verecek nokta ve özellikle insan kaynağının aynı hızla artmadığını kaydederek, "Bu durum da müşteri beklentisinin karşılanmamasına ve bekleme sürelerinin uzamasına sebep oluyor. Beklentimiz bu sınıftan yetişecek gençlerin öncülüğünde sektöre yeni yüzler kazandırmak ve sektördeki hizmet kalitesini, otomotiv sektörü standartlarına ulaştırmak." değerlendirmesinde bulundu.

"Öğrencilerimizi en kısa sürede sahaya adapte etmeyi hedefliyoruz"

Suzuki Marine'nin Yat ve Tekne Motorları Atölyesi Projesi'ne bir adet 20 beygir gücünde elektronik ateşleme sistemine sahip deniz motoru, bir adet diagnostik ölçüm cihazı ve motorun çalışabileceği bir adet havuz hibe ettiğini aktaran Kozanoğlu, "Öğrencilerin teorik bilgilerini sınıftayken bile pratiğe dönüştürmesine imkan sağlamak istiyoruz. Ayrıca eğitim desteğimiz devam ederken, staj desteğini de hem bünyemizde hem de yetkili servislerimizde vererek, sahaya en kısa sürede öğrencilerimizi adapte etmeyi hedefliyoruz. Gençlerimize yönelik bu girişimlerin ülke çapında örneklerinin artması en büyük dileğimiz. Suzuki Marine, sektörü destekleyici ve özellikle de gençlerin eğitimi ile alakalı projelerin yanında olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

"Sektörümüze ve ülkemize faydalı, değerli elemanlar yetiştireceğiz"

YATED Başkanı Alpaslan Sirkecioğlu ise YATED Atölyesi'ne 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında alınan 23 öğrencinin, şimdi 12. sınıfta öğrenim gördüğünü ve bu öğrencilerin 18'inin YATED üyelerinin şirketlerinde staj yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"2022'de de diplomalarını alarak sektöre adım atacaklar ya da lisans eğitimlerine devam edecekler. Hangi seçeneği belirlerlerse belirlesinler çok başarılı olacaklarına inanıyorum. Bu sene projemize 10. sınıftan 32 öğrenci dahil oldu, onlar da 2024'te mezun olacaklar. Önümüzdeki yıllarda her sene en az 30 öğrencimizi mezun ederek, sektörümüze ve ülkemize faydalı, değerli elemanlar yetiştireceğiz. Öğrencilerimize Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı haricinde üyelerimiz tarafından da motor eğitimi verilecek, firma ve atölye tanımaya yönelik ziyaretler gerçekleştirilecek."

Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Lütfü Cevahir ise hem YATED'e hem de projeye destek olan şirketlere teşekkürlerini ileterek, "Diğer sivil toplum kuruluşları ile iş adamlarımıza karşılıklı çözüm ortağı olma konusunda hazır olduğumuzu bildirmek isterim." açıklamasında bulundu.