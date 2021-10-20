T3 Vakfı'ndan "Bilim Beyoğlu"na ziyaret - Son Dakika

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Müdürü Ömer Kökçam ve Vakıf İşletmeler Koordinatörü Muhammet Saymaz, Bilim Beyoğlu'nu ziyaret etti.

Beyoğlu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından T3 Vakfı iş birliğinde Şişhane Meydanı'nda kurulan Bilim Beyoğlu, 7-14 yaş arası çocuklara ve gençlere hizmet veriyor.

Çocukları erken yaşlarda bilim, teknoloji ve matematikle buluşturarak geleceğin mühendislerini ve bilim insanlarını yetiştirmek amacıyla kurulan merkezdeki çalışmaları, T3 Vakfı Müdürü Kökçam ve Vakıf İşletmeler Koordinatörü Saymaz, yerinde inceledi ve gençlerle sohbet etti.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın "Çocuklarımız için en büyük hayalimdi" olarak nitelediği merkezde, 8 Bilim Atölyesi, 200 kişilik çok amaçlı kapalı salon ve 250 kişilik çok amaçlı amfi sahnesi bulunuyor.

Öğrenciler, Dene Yap Atölyeleri, Üretim Atölyesi, Doğa Atölyesi, Tasarım Atölyesi, Matematik Atölyesi, Astronomi Atölyesi ve Teknoloji Atölyesi'nde önceden duyurulan içeriklerdeki eğitimlere katılabiliyor.

Tek saatlik eğitimlerin yanı sıra öğrenciler, uzun süreli olarak da atölyelere toplu kayıt yaptırarak tüm eğitimlerden faydalanabiliyor. Merkezde ayrıca bilim söyleşileri, seminerler, konferanslar, bilim şenlikleri gibi çeşitli çalışmalar da düzenlenerek, bilim ve teknoloji alanında farkındalık oluşturuluyor.