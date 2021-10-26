Üye Girişi
TABANCA TEMİN EDİP, İNDİRİLDİĞİ OTOBÜSE YENİDEN BİNEREK YOLCUYU VURDU - Son Dakika

TABANCA TEMİN EDİP, İNDİRİLDİĞİ OTOBÜSE YENİDEN BİNEREK YOLCUYU VURDU

26.10.2021 17:34

Konya'da dün maske takamadığı iddiasıyla belediye otobüsü şoförü ve yolcuların tepki göstermesi üzerine inen ve daha sonra temin ettiği tabancayla otobüsü güzergahında takip edip yolculardan Recep Ceylan'ı (25) bacaklarından yaralayan Adem Sarıtaş (38) yakalandı.

Konya'da dün maske takamadığı iddiasıyla belediye otobüsü şoförü ve yolcuların tepki göstermesi üzerine inen ve daha sonra temin ettiği tabancayla otobüsü güzergahında takip edip yolculardan Recep Ceylan'ı (25) bacaklarından yaralayan Adem Sarıtaş (38) yakalandı.

Olaydan sonra kaçıp saklandığı Ahırlı ilçesi Akkise Mahallesinde bulunan yayla evinde Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan Sarıtaş, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirdi.

Sarıtaş, ilk ifadesinde maske takmadığı için otobüsten indirildikten sonra taksiyle evine gidip, ruhsatsız tabancayı aldıktan sonra otobüs güzergahına gidip beklemeye başladığını anlattı. Otobüsün durağa gelmesiyle bilet yüklü olan kartını cihaza okutmadan bindiğini belirten Sarıtaş, " Otobüsün en arkasına geçip oturdum. Otobüs hareket etti. Bir sonraki durağa yaklaştığım sırada tabancamı çıkartıp Recep Ceylan'a doğru ateş ettim. O yolcu, otobüsten indirilirken beni sert bir şekilde iteklemişti. O yüzden ona ateş ettim." dedi. Gözaltına alınan Sarıtaş'ın sorgusu sürerken hastaneye kaldırılan Ceylan'ın da sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin devam ettiği belirtildi.

TABANCA TEMİN EDİP, İNDİRİLDİĞİ OTOBÜSE YENİDEN BİNEREK YOLCUYU VURDU
TABANCA TEMİN EDİP, İNDİRİLDİĞİ OTOBÜSE YENİDEN BİNEREK YOLCUYU VURDU
TABANCA TEMİN EDİP, İNDİRİLDİĞİ OTOBÜSE YENİDEN BİNEREK YOLCUYU VURDU
TABANCA TEMİN EDİP, İNDİRİLDİĞİ OTOBÜSE YENİDEN BİNEREK YOLCUYU VURDU

Asayiş Şube Müdürlüğü, Adem Sarıtaş, Ahırlı, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TABANCA TEMİN EDİP, İNDİRİLDİĞİ OTOBÜSE YENİDEN BİNEREK YOLCUYU VURDU - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

150 yıl önce bir gurbetçi şehre getirildi! Almak için metrelerce kuyruk oluşuyor 17:27 150 yıl önce bir gurbetçi şehre getirildi! Almak için metrelerce kuyruk oluşuyor Musa Eroğlu'nun 55 yıllık eşi son yolculuğuna uğurlandı 17:19 Musa Eroğlu'nun 55 yıllık eşi son yolculuğuna uğurlandı Son Dakika: 11 ilaç daha geri ödeme listesine alındı 17:18 Son Dakika: 11 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Son Dakika! AK Parti'den Suriye-Irak tezkeresine 16:03 Son Dakika! AK Parti'den Suriye-Irak tezkeresine "Hayır" oyu verecek olan CHP'ye ilk tepki geldi Otomotiv sektörü zor durumda! Çin magnezyum sevkiyatını durdurdu, Avrupa'da stoklar bitmek üzere 15:55 Otomotiv sektörü zor durumda! Çin magnezyum sevkiyatını durdurdu, Avrupa'da stoklar bitmek üzere Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu 15:23 Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu
Lastikçi ustası patron, işten çıkmak isteyen çırağını acımadan hortumla dövdü 14:40 Lastikçi ustası patron, işten çıkmak isteyen çırağını acımadan hortumla dövdü Antarktika Buz Tabakası'nın erimesi hızlandı! Hollanda'da deniz seviyesinde 2 metrelik artış görülebilir 13:26 Antarktika Buz Tabakası'nın erimesi hızlandı! Hollanda'da deniz seviyesinde 2 metrelik artış görülebilir

Son Dakika Haberleri
17:19 Kocasının suç makinesi yeğeniyle kaçan kadının anlattıkları pes dedirtti
17:19 Musa Eroğlu'nun 55 yıllık eşi son yolculuğuna uğurlandı
17:18 Kapalı konservenin içinden göz çıktı, görenler neye uğradığını şaşırdı
17:17 Son Dakika: 11 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
17:16 Son dakika: Dün 44 kuruş zam gelen benzine bugün 28 kuruş daha zam geldi
16:06 Genç kadın sokakta göğsünden vurulmuş halde bulundu
16:03 Son Dakika! AK Parti'den Suriye-Irak tezkeresine "Hayır" oyu verecek olan CHP'ye ilk tepki geldi
16:01 Son dakika magazin haberleri!
15:55 Otomotiv sektörü zor durumda! Çin magnezyum sevkiyatını durdurdu, Avrupa'da stoklar bitmek üzere
15:51 Dorukhan'ın ihanetine uğradığı öne sürülen Bahar Şahin'den çok ağır gönderme
TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe, Göztepe ve Sivasspor'u PFDK'ya sevk etti TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe, Göztepe ve Sivasspor'u PFDK'ya sevk etti         
17:33
Kocasının suç makinesi yeğeniyle kaçan kadının anlattıkları pes dedirtti Kocasının suç makinesi yeğeniyle kaçan kadının anlattıkları pes dedirtti         
17:20
Kapalı konservenin içinden göz çıktı, görenler neye uğradığını şaşırdı Kapalı konservenin içinden göz çıktı, görenler neye uğradığını şaşırdı         
17:19
Son dakika: Dün 44 kuruş zam gelen benzine bugün 28 kuruş daha zam geldi Son dakika: Dün 44 kuruş zam gelen benzine bugün 28 kuruş daha zam geldi         
17:17
Son dakika magazin haberleri! Son dakika magazin haberleri!         
16:01
Dorukhan'ın ihanetine uğradığı öne sürülen Bahar Şahin'den çok ağır gönderme Dorukhan'ın ihanetine uğradığı öne sürülen Bahar Şahin'den çok ağır gönderme         
15:51
Sosyal medyada Sosyal medyada "Kılıçdaroğlu adayını buldu" iddiası olay oldu: 2. Ekmeleddin mi geliyor?         
15:14
"Doğa manzaralı" diyerek bodrum katında yer alan, 12 metrekarelik daireye 1.250 lira kira istedi         
14:35
ORC Araştırma'nın patronundan dikkat çeken paylaşım: AK Parti'nin oy kaybı 10 puanın üzerinde ORC Araştırma'nın patronundan dikkat çeken paylaşım: AK Parti'nin oy kaybı 10 puanın üzerinde         
13:23
Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi         
13:02
Türkiye'nin ünlü zincir marketinde çekilen görüntüler tepkilere sebep oldu Türkiye'nin ünlü zincir marketinde çekilen görüntüler tepkilere sebep oldu         
12:18
Edirnekapı Şehitliği'nde genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri vatandaşları çileden çıkardı Edirnekapı Şehitliği'nde genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri vatandaşları çileden çıkardı         
11:49
Tuba Büyüküstün, evladını kaybeden eski sevgilisi Sami Saydan'ı yalnız bırakmadı Tuba Büyüküstün, evladını kaybeden eski sevgilisi Sami Saydan'ı yalnız bırakmadı         
11:45
1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü 1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü         
10:41
Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi         
10:32
WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak         
08:59
Güntekin Onay'dan tarihi gaf! Canlı yayında skandalın eşiğinden dönüldü Güntekin Onay'dan tarihi gaf! Canlı yayında skandalın eşiğinden dönüldü         
23:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2021 17:44:21. #1.11#
SON DAKİKA: TABANCA TEMİN EDİP, İNDİRİLDİĞİ OTOBÜSE YENİDEN BİNEREK YOLCUYU VURDU - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement