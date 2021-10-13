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Tabancayla doldur boşalt yaparken arkadaşını göğsünden vurdu - Son Dakika

Tabancayla doldur boşalt yaparken arkadaşını göğsünden vurdu

13.10.2021 11:32
Tabancayla doldur boşalt yaparken arkadaşını göğsünden vurdu

BURSA'da Selçuk Göktuğ (35), incelediği tabancayla doldur boşalt yaparken kazara arkadaşı Buğra Tanyıldız'ı (29) göğsünden vurup yaraladı.

BURSA'da Selçuk Göktuğ (35), incelediği tabancayla doldur boşalt yaparken kazara arkadaşı Buğra Tanyıldız'ı (29) göğsünden vurup yaraladı. İlk ifadesinde Tanyıldız'ın intihara teşebbüs ettiğini öne süren ardından ise suçunu itiraf eden Selçuk Göktuğ, tutuklandı.

Olay, önceki gün Osmangazi ilçesi Demirtaş Sakarya Mahallesi'nde meydana geldi. Buğra Tanyıldız ile arkadaşları Selçuk Göktuğ, Y.Y. ve S.S. evde bir araya gelip sohbet etmeye başladı. Bu sırada Tanyıldız, yanında getirdiği ruhsatsız tabancasını arkadaşlarına gösterdi. Silahı incelemek için Tanyıldız'dan alan Selçuk Göktuğ, doldur boşalt yaparken kazara tetiğe dokundu. Silahtan çıkan mermi, Tanyıldız'ın göğsüne isabet etti. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, Tanyıldız'ın duran kalbini, yapılan müdahaleyle yeniden çalıştırıp hastaneye kaldırdı.

Olay sonrası, Buğra Tanyıldız'ın intihara teşebbüs ettiğini söyleyen Selçuk Göktuğ ile Y.Y. ve S.S. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden Göktuğ, "Buğra'nın tabancasına doldur boşalt yaparken elim tetiğe temas edince, arkadaşımın yaralanmasına neden oldum. Korkudan gerçeği söyleyemedim. Onu, istemeyerek ben vurdum" dedi.

İfadelerinin ardından ev sahibi S.S. ile Y.Y. savcının talimatıyla serbest kaldı. Adliyeye sevk edilen Selçuk Göktuğ ise çıkarıldığı mahkemece 'Adam yaralamak' suçundan tutuklandı.


Osmangazi, Sakarya, Selçuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tabancayla doldur boşalt yaparken arkadaşını göğsünden vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tabancayla doldur boşalt yaparken arkadaşını göğsünden vurdu - Son Dakika
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