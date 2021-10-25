Üye Girişi
Tabipler Odası Başkanı ve doktor arkadaşları takla atan otomobilden sağ çıktı - Son Dakika

Tabipler Odası Başkanı ve doktor arkadaşları takla atan otomobilden sağ çıktı

25.10.2021 14:32
Tabipler Odası Başkanı ve doktor arkadaşları takla atan otomobilden sağ çıktı

Zonguldak Tabipler Odası Başkanı Prof. Dr. Eksal Kargı ile iki doktor arkadaşının bulunduğu otomobil seyir halindeyken kontrolden çıkarak takla attı.

Zonguldak Tabipler Odası Başkanı Prof. Dr. Eksal Kargı ile iki doktor arkadaşının bulunduğu otomobil seyir halindeyken kontrolden çıkarak takla attı. Yaklaşık 60 metre sürüklenen otomobilden sağ çıkan Tabipler Odası Başkanı Kargı, emniyet kemeri sayesinde kazadan ucuz kurtulduklarını söyledi.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Tabipler Odası Başkanı Prof. Dr. Eksal Kargı ve iki doktor arkadaşı İstanbul'a seyir halindeyken Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza geçirdi. Kargı idaresindeki 34 EK 978 plakalı BMW marka otomobilin lastiği patlayınca kontrolden çıktı. Kargı'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki yamaca çıkıp taklalar atarak yaklaşık 60 metre sürüklendi. Kargı ve iki arkadaşının emniyet kemerlerinin takılı olduğu ve kazadan yara almadan kurtuldu. Kazada araçta maddi hasar meydana geldi. Olayın şokunu yaşayan Kargı, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çok ciddi bir kaza atlattık hakikaten. Zor bir süreç yaşadık ve ölüme bu denli yakın olduğumu ilk kez hissettim. Gerçekten ucuz kurtulduk. Arabanın sağlamlığı biri bizi biraz kurtardı. tabii ki Allah kurtardı Kaza, İstanbul yolunda Kuzey Marmara otoyolunda sol ön lastiğin yolda seyir halindeyken bir anda patlaması veya yırtılmasıyla birlikte aracın kontrolünü kaybettim, şerit değiştirerek yamaçlara çıktık ve vurduk. Vurunca da taklalar atarak 50-60 metre sürükledik. Aracın içerisinde 3 kişiydik ve üçümüzün de emniyet kemeri bağlıydı" dedi. - ZONGULDAK

Tabipler Odası Başkanı ve doktor arkadaşları takla atan otomobilden sağ çıktı
Tabipler Odası Başkanı ve doktor arkadaşları takla atan otomobilden sağ çıktı
Tabipler Odası Başkanı ve doktor arkadaşları takla atan otomobilden sağ çıktı
Tabipler Odası Başkanı ve doktor arkadaşları takla atan otomobilden sağ çıktı
Tabipler Odası Başkanı ve doktor arkadaşları takla atan otomobilden sağ çıktı
Tabipler Odası Başkanı ve doktor arkadaşları takla atan otomobilden sağ çıktı
Tabipler Odası Başkanı ve doktor arkadaşları takla atan otomobilden sağ çıktı

Tabipler Odası, Zonguldak, Otomobil, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tabipler Odası Başkanı ve doktor arkadaşları takla atan otomobilden sağ çıktı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Tırmanma yarışını Ak Parti Aydın Milletvekili kazanınca ortalık karıştı 14:31 Tırmanma yarışını Ak Parti Aydın Milletvekili kazanınca ortalık karıştı Yenilgi sonrası Göztepe'nin sabrı taştı! Aykut Kocaman bombası patlamak üzere 14:18 Yenilgi sonrası Göztepe'nin sabrı taştı! Aykut Kocaman bombası patlamak üzere 15 bin 800 lira maaş alan eski milletvekili Orhan Miroğlu isyan etti: Yoksullaştığımı hissediyorum 14:13 15 bin 800 lira maaş alan eski milletvekili Orhan Miroğlu isyan etti: Yoksullaştığımı hissediyorum
Son Dakika! Sudan genelinde olağanüstü hal ilan edildi 13:40 Son Dakika! Sudan genelinde olağanüstü hal ilan edildi AK Parti'den ekonomi açıklaması: Dar gelirli vatandaşı rahatlatacak müdahaleler olacak 13:21 AK Parti'den ekonomi açıklaması: Dar gelirli vatandaşı rahatlatacak müdahaleler olacak Cinayet şüphelisi olarak tutuklanan 15 yaşındaki genç: 700 TL karşılığında üstlendim 12:44 Cinayet şüphelisi olarak tutuklanan 15 yaşındaki genç: 700 TL karşılığında üstlendim
Dünyanın dönüşü bilinmeyen nedenle yavaşladı, günler uzayacak 12:41 Dünyanın dönüşü bilinmeyen nedenle yavaşladı, günler uzayacak Kabine öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geliyor 12:31 Kabine öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geliyor

Son Dakika Haberleri
14:33 Belediye Başkanı "Günaydın hayat" notuyla köpeğin sevimli hallerini paylaştı
14:30 Tırmanma yarışını Ak Parti Aydın Milletvekili kazanınca ortalık karıştı
14:27 Taksiciler Esnaf Odası'ndan maaşların 6 bin 622 TL olacağını söyleyen İmamoğlu'na cevap: İnanılacak gibi değil
14:18 Yenilgi sonrası Göztepe'nin sabrı taştı! Aykut Kocaman bombası patlamak üzere
14:15 Genç doktor, aracıyla kamyonun altına girip hayatını kaybetti! Aile 36 saat nöbet tuttuğu için yorgun olduğunu iddia etti
14:13 15 bin 800 lira maaş alan eski milletvekili Orhan Miroğlu isyan etti: Yoksullaştığımı hissediyorum
14:02 Ebrar Karakurt, Milano'da Türk misafirleriyle çılgınlar gibi eğlendi
13:40 Son Dakika! Sudan genelinde olağanüstü hal ilan edildi
13:27 Oyuncu Meryem Uzerli'den cesur paylaşım! Küvette çırılçıplak poz verdi
13:20 AK Parti'den ekonomi açıklaması: Dar gelirli vatandaşı rahatlatacak müdahaleler olacak
Belediye Başkanı Belediye Başkanı "Günaydın hayat" notuyla köpeğin sevimli hallerini paylaştı         
14:33
Taksiciler Esnaf Odası'ndan maaşların 6 bin 622 TL olacağını söyleyen İmamoğlu'na cevap: İnanılacak gibi değil Taksiciler Esnaf Odası'ndan maaşların 6 bin 622 TL olacağını söyleyen İmamoğlu'na cevap: İnanılacak gibi değil         
14:28
Genç doktor, aracıyla kamyonun altına girip hayatını kaybetti! Aile 36 saat nöbet tuttuğu için yorgun olduğunu iddia etti Genç doktor, aracıyla kamyonun altına girip hayatını kaybetti! Aile 36 saat nöbet tuttuğu için yorgun olduğunu iddia etti         
14:15
NASA Başkanı herkesten saklanan bilgiyi ağzından kaçırdı: Askeri radara takılmışlar NASA Başkanı herkesten saklanan bilgiyi ağzından kaçırdı: Askeri radara takılmışlar         
14:13
Oyuncu Meryem Uzerli'den cesur paylaşım! Küvette çırılçıplak poz verdi Oyuncu Meryem Uzerli'den cesur paylaşım! Küvette çırılçıplak poz verdi         
13:28
Para yüklü helikopter iniş yaptığı esnada düştü Para yüklü helikopter iniş yaptığı esnada düştü         
12:52
İhtiyaç sahibi vatandaşlara 90 milyon TL'lik sosyal yardım ödemesi yapılacak İhtiyaç sahibi vatandaşlara 90 milyon TL'lik sosyal yardım ödemesi yapılacak         
12:42
Melih Gökçek, kilise önündeki yemek kuyruklarını paylaşıp şu notu düştü: Halinize şükredin Melih Gökçek, kilise önündeki yemek kuyruklarını paylaşıp şu notu düştü: Halinize şükredin         
12:35
Camide protokol yolu mu oluşturuldu? Kuran kursu öğrencileri için düzenlenen törendeki görüntüler gündem oldu Camide protokol yolu mu oluşturuldu? Kuran kursu öğrencileri için düzenlenen törendeki görüntüler gündem oldu         
11:55
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, Cadılar Bayramı partisine katıldı! Kostümlü fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, Cadılar Bayramı partisine katıldı! Kostümlü fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı         
11:40
Son dakika: Kamu bankaları kredi faiz oranlarını düşürdü Son dakika: Kamu bankaları kredi faiz oranlarını düşürdü         
11:05
Yeni partinin binası bile hazır! Milli Yol Partisi kasımda faaliyete geçecek Yeni partinin binası bile hazır! Milli Yol Partisi kasımda faaliyete geçecek         
11:02
Münevver Karabulut'un avukatından yıllar sonra gelen itiraf: 3 milyon euro teklif ettiler Münevver Karabulut'un avukatından yıllar sonra gelen itiraf: 3 milyon euro teklif ettiler         
10:57
Sinirli genç kız, babasını dolandıran kadını sokak ortasında tekme tokat dövdü Sinirli genç kız, babasını dolandıran kadını sokak ortasında tekme tokat dövdü         
10:37
Milyoner'de akademisyen ikinci soruda elendi! Bilemediği soru gündem oldu Milyoner'de akademisyen ikinci soruda elendi! Bilemediği soru gündem oldu         
00:36
Kılıçdaroğlu'na İzmir'de vatandaştan tepki: Bu söylenecek kelime mi? Kılıçdaroğlu'na İzmir'de vatandaştan tepki: Bu söylenecek kelime mi?         
19:41
Bilim dünyası bu keşifle ayağa kalktı! Eğer mumya tahmin edilen gibiyse tarih kitapları yeniden yazılacak Bilim dünyası bu keşifle ayağa kalktı! Eğer mumya tahmin edilen gibiyse tarih kitapları yeniden yazılacak         
17:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2021 14:38:08. #1.12#
SON DAKİKA: Tabipler Odası Başkanı ve doktor arkadaşları takla atan otomobilden sağ çıktı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement