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TACİKİSTANLI MİLLİ SPORCU ŞİFAYI BURSA'DA BULDU - Son Dakika

TACİKİSTANLI MİLLİ SPORCU ŞİFAYI BURSA'DA BULDU

08.10.2021 15:10

ÜLKESİ Tacikistan'da judo müsabakasında aldığı darbeye bağlı olarak omuriliğinden yaralanıp, kaldırıldığı hastanede ameliyat olan milli sporcu Khodzhımashrab Rakhmanov (24), ambulansla yatalak olarak geldiği Bursa'daki hastaneden, uygulanan fizik tedavi sonrası yürüyerek taburcu oldu.

ÜLKESİ Tacikistan'da judo müsabakasında aldığı darbeye bağlı olarak omuriliğinden yaralanıp, kaldırıldığı hastanede ameliyat olan milli sporcu Khodzhımashrab Rakhmanov (24), ambulansla yatalak olarak geldiği Bursa'daki hastaneden, uygulanan fizik tedavi sonrası yürüyerek taburcu oldu. Tacikistan Judo Millli Takımı sporcusu Khodzhımashrab Rakhmanov, 11 Haziran'da müsabakada aldığı darbeyle düştü. Rakhmanov'un boynunda meydana gelen zedelenme, omurilik yaralanmasına neden oldu. Kaldırıldığı hastanede ameliyat edilen Rakhmanov'un el ve ayaklarında güçsüzlük, oturamama ve yürüyememe sorunları oluştu. Sağlığına kavuşamayan Rakhmanov, ülkesinden uçakla 3 bin 500 kilometre mesafedeki Bursa'daki bir özel hastaneye geldi. Yoğun bir fizik tedavi sürecinden geçen Rakhmanov, yaklaşık 4 aylık tedavinin sonunda tek başına yürüyüp merdivenleri çıkmaya başladı. Rakhmanov, yatalak halde ambulansla geldiği hastaneden yürüyerek çıktı.

'SPORA GERİ DÖNMEYİ DÜŞÜNÜYORUM'

Yaşadığı, kabus dolu günleri anlatan Khodzhımashrab Rakhmanov, 'Spor yaparken bu duruma geldim. Sonrasında ameliyat oldum. Ameliyattan sonra da sağlık sorunlarım ciddi olduğu için buraya ambulansla geldim. Önceden, konuşmamda da sorun vardı. Yürümem hiç yoktu, şimdi oturmam da düzeldi. Yürümemde de iyiye doğru bir gelişme var. Yakın zamanda spora geri dönmeyi düşünüyorum. Bunu da zaman gösterecek dedi.

'GÜZEL BİR GELİŞİM KATETTİ'

Tedavi gördüğü hastanenin başhekimi Nurten Küçükçakır, şunları söyledi

'Hastamız bize Tacikistan'dan başvurdu. Uluslararası judo alanında şampiyonlukları olan sporcu bir hasta. Maalesef bir judo maçı esnasında talihsiz bir kaza geçirmiş. Aldığı darbeden sonra düşünce, boynunda bir zedelenme meydana gelmiş ardından da omurilik yaralanması gelişmiş. İlk müdahalenin ardından ameliyat yapılmış. Sonrasında el ve ayaklarda güçsüzlük, oturamama, yürüyememe yakınmaları başlayınca bize başvurdu. Geldiğinde yatak içi aşamadaydı. Sadece üst grup omuz kuşağında bir hareketlenme vardı. Ellerde güçsüzlük mevcuttu. Ayak ve bacaklarında komple güç kaybı vardı. Hastamızın ilk değerlendirmesini yaptıktan sonra bir rehabilitasyon programı düzenledik. Buradaki hedefimiz tekrar kasların kuvvetlenmesini sağlamak, dengesinin iyileşmesini sağlamak ve hastayı tekrar ayağa kaldırmaktı. En büyük hedef kolları günlük yaşamda aktif kullanmaya katmaktı. Bu anlamda özel bir program hazırladık. Hastamızın sporcu olması, kaslarının kuvvetli olması, erken dönemde rehabilitasyona başlamamız avantaj oldu. Omurilik yaralanmalarında ve inme hastalarında tedaviye ne kadar erken başlarsak, tedavi başarısı o kadar iyi oluyor. Bu hastamızda da erken dönem rehabilitasyonun faydasını çok gördük. Egzersizlerin ve robotik tedavilerin uygulanmasıyla beraber çok güzel bir gelişim kat ettik. Kademe kademe hastamız oturmaya başladı. Ellerini kullanmaya başladı. Kendisini, ayağa kaldırdık. Şimdi, desteksiz bir biçimde merdiven inip çıkıyor. Hedeflediğimiz maksimum bağımsızlık aşamasına gelmiş bulunmaktayız. Rehabilitasyon programına ülkesinde de devam etmek zorunda. Ama tabii ki spor hayatına yavaş yavaş başlayabilir.

TACİKİSTANLI MİLLİ SPORCU ŞİFAYI BURSA'DA BULDU
TACİKİSTANLI MİLLİ SPORCU ŞİFAYI BURSA'DA BULDU
TACİKİSTANLI MİLLİ SPORCU ŞİFAYI BURSA'DA BULDU
TACİKİSTANLI MİLLİ SPORCU ŞİFAYI BURSA'DA BULDU
TACİKİSTANLI MİLLİ SPORCU ŞİFAYI BURSA'DA BULDU
TACİKİSTANLI MİLLİ SPORCU ŞİFAYI BURSA'DA BULDU
TACİKİSTANLI MİLLİ SPORCU ŞİFAYI BURSA'DA BULDU
TACİKİSTANLI MİLLİ SPORCU ŞİFAYI BURSA'DA BULDU
TACİKİSTANLI MİLLİ SPORCU ŞİFAYI BURSA'DA BULDU
TACİKİSTANLI MİLLİ SPORCU ŞİFAYI BURSA'DA BULDU

Milli Sporcu, Tacikistan, Bursa, Judo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TACİKİSTANLI MİLLİ SPORCU ŞİFAYI BURSA'DA BULDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: TACİKİSTANLI MİLLİ SPORCU ŞİFAYI BURSA'DA BULDU - Son Dakika
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