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Tacizciden şok ifade: "Şeytana uydum" - Son Dakika

Tacizciden şok ifade: "Şeytana uydum"

11.10.2021 17:12
Tacizciden şok ifade:

İzmir'in Buca ilçesinde 5 kadına fiziksel tacizden aranan zanlının emniyetteki ifadesinde, "Çok üzgünüm, şeytana uydum" dediği öğrenildi.

İzmir'in Buca ilçesinde 5 kadına fiziksel tacizden aranan zanlının emniyetteki ifadesinde, "Çok üzgünüm, şeytana uydum" dediği öğrenildi. Öte yandan zanlı eşkalinin, tacize uğradığını söyleyerek şikayette bulunan bir kadının, zanlıyı bir düğünde gördüğünü söylemesiyle belirlendiği ortaya çıktı.

İzmir Buca'da bir kişinin farklı zamanlarda 5 kadına fiziksel tacizde bulunduğu iddiası polis ekiplerini harekete geçirdi. Şüpheliyi teknik takibe alan ekiplerin çevrede yaptığı güvenlik kamerası incelemeleri ve şikayetçi kadınların ifadesi doğrultusunda tacizcinin kimliği belirlendi. Şüphelinin olayların yaşandığı Gaziler Mahallesinde tütün dükkanı işleten 22 yaşındaki Amed G. olduğu ortaya çıktı. Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülerdeki otomobil plakasından yola çıkarak şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Tacize uğrayan kadınların da Amed G.'yi teşhis ettiği öğrenildi.

DÜĞÜNDE GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ, POLİS TESPİT ETTİ

Ardı ardına gelen şikayetlerin üzerine çalışma başlatan Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin zanlının eşkalini, tacize uğradığını söyleyerek şikayette bulunan bir kadının, onu bir düğünde gördüğünü söylemesiyle belirlendiği öğrenildi.

"Çok üzgünüm, şeytana uydum"

Öte yandan emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul eden Amed G.'nin, "Çok üzgünüm, şeytana uydum" dediği öğrenildi. Daha önceden de 'kasten yaralama' ve 'cinsel saldırı' suçlarından sabıkası bulunan Amed G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(Ali İhsan Çiftçi/İHA)

Tacizciden şok ifade: Şeytana uydum

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Polis, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tacizciden şok ifade: 'Şeytana uydum' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tacizciden şok ifade: "Şeytana uydum" - Son Dakika
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