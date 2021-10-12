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Tacizciye sokak ortasında meydan dayağı - Son Dakika

Tacizciye sokak ortasında meydan dayağı

12.10.2021 18:57
Tacizciye sokak ortasında meydan dayağı

Diyarbakır'da kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şahıs, çevredekiler tarafından tekme tokat dövüldü.

Diyarbakır'da kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şahıs, çevredekiler tarafından tekme tokat dövüldü. Şahıs, daha sonra olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Ofis Semtinde yaşandı. İddiaya göre, kız çocuğuna cinsel tacizde bulunan şahıs çevredekilerin fark etmesiyle beraber sokak ortasında öfkeli kalabalık tarafından tekme tokat dövüldü. Öfkeli grubun arasından zorla çıkarılan şahıs, olay yerine gelen güvenlik güçlerine teslim edildi. Şahıs, hastanedeki işlemlerin ardından karakola götürüldü. Konuyla ilgili güvenlik güçleri incelemelere devam ederken linç anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

(Murat Başal/İHA)

Tacizciye sokak ortasında meydan dayağı
Tacizciye sokak ortasında meydan dayağı
Tacizciye sokak ortasında meydan dayağı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tacizciye sokak ortasında meydan dayağı - Son Dakika


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