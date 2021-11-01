Üye Girişi
Tahliye edilen apartman için 'hurdacı kamyon kasasıyla duvara vurdu' iddiası - Son Dakika

Tahliye edilen apartman için 'hurdacı kamyon kasasıyla duvara vurdu' iddiası

01.11.2021 16:14

ANKARA'nın Sincan ilçesinde kolonlarında oluşan çatlak nedeniyle tahliye edilen 3 katlı apartmandan incelenmek üzere numune alındı.

ANKARA'nın Sincan ilçesinde kolonlarında oluşan çatlak nedeniyle tahliye edilen 3 katlı apartmandan incelenmek üzere numune alındı. Apartmanda yaşayan Hülya Kaya (48), "Hurdacı malzemeleri sökemeyince kamyon kasasıyla duvara vurdu. Birçok kez manevra yaparak kamyon ile farklı noktalara vurdu" dedi.

Sincan ilçesi Akşemsettin Mahallesi Güvercin sokakta bulunan 9 dairenin bulunduğu 3 katlı Mevlana Apartmanı, giriş katındaki kolonlarda meydana gelen çatlak nedeniyle tahliye edildi. Binada oturanlar geceyi yakınlarının yanında geçirdi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, kolonlardan inceleme yapmak üzere numune aldı. Binanın yıkılıp yıkılmayacağına inceleme sonucuna göre karar verileceği belirtildi.

'KAMYON KASASIYLA DUVARA VURDU'

Öte yandan binanın giriş katındaki dükkanı kiralayan kişinin, eski eşyaları alması için anlaştığı hurdacının söküm işlemi sırasında kolonlara zarar verdiği iddia edildi. 21 yıldır Mevlana apartmanında ikamet eden Hülya Kaya, hurdacı eşyaları sökerken gürültüden rahatsız olduklarını ve iş yerine sahibine tepki gösterdiklerini anlatarak, "Çalışma dün saat 11.00'de başladı ve saat 19.00 civarında bitti. Gürültüden ötürü gidip dükkan sahibine şikayetçi oldum ve balkon duvarımın çatladığını bildirdim. Dükkan sahibiyle tartıştık. Hurdacı malzemeleri sökemeyince kamyon kasasıyla duvara vurdu. Birçok kez manevra yaparak kamyon ile farklı noktalara vurdu. Kolonların yanı sıra duvarda da çatlaklar oluştu" dedi.

Mahalle sakinlerinden Erdinç Demir de (23), "Hurdacılar burada oksijen kaynağı ile demirleri kesiyordu. Kamyonun kasasıyla kolonlara birkaç defa vurdu. Kolonlar çatlamış galiba inceleniyordu" diye konuştu. GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK Oğuzhan DEMİR/ANKARA, (DHA)-

Tahliye edilen apartman için 'hurdacı kamyon kasasıyla duvara vurdu' iddiası
Tahliye edilen apartman için 'hurdacı kamyon kasasıyla duvara vurdu' iddiası
Tahliye edilen apartman için 'hurdacı kamyon kasasıyla duvara vurdu' iddiası
Tahliye edilen apartman için 'hurdacı kamyon kasasıyla duvara vurdu' iddiası
Tahliye edilen apartman için 'hurdacı kamyon kasasıyla duvara vurdu' iddiası
Tahliye edilen apartman için 'hurdacı kamyon kasasıyla duvara vurdu' iddiası

mevlana, Sincan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tahliye edilen apartman için 'hurdacı kamyon kasasıyla duvara vurdu' iddiası - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Mesut Özil arkadaşlarını uyardı! Dikkat çeken sözleri olay oldu! 16:33 Mesut Özil arkadaşlarını uyardı! Dikkat çeken sözleri olay oldu! Düğünde maganda tarafından vuruldu, yakınları isyan etti 16:29 Düğünde maganda tarafından vuruldu, yakınları isyan etti Boğadan kaçamayan adamın can çekiştiği anlar 16:21 Boğadan kaçamayan adamın can çekiştiği anlar
16:13 "Tezkere çatlağı" iddialarına İYİ Partili Çıray'dan cevap: Tutum farklılığı Millet İttifakı'nı bozacak değildir Rıdvan Dilmen, Kerem Aktürkoğlu bombasını patlattı 16:01 Rıdvan Dilmen, Kerem Aktürkoğlu bombasını patlattı Hamile Özge Özpirinçci'den yeni poz! Yeni imajıyla da dikkat çeken oyuncu hayranlarından tam not aldı 15:44 Hamile Özge Özpirinçci'den yeni poz! Yeni imajıyla da dikkat çeken oyuncu hayranlarından tam not aldı
TÜBİTAK'ta görevli bilim insanı, kocasına not bırakarak intihar etti 14:56 TÜBİTAK'ta görevli bilim insanı, kocasına not bırakarak intihar etti Usta oyuncu Semra Dinçer yaşamını yitirdi 14:46 Usta oyuncu Semra Dinçer yaşamını yitirdi

Son Dakika Haberleri
16:33 Mesut Özil arkadaşlarını uyardı! Dikkat çeken sözleri olay oldu!
16:29 Bakan Soylu: Dünyanın her yerine yardım ulaştırdık, birileri gibi Angelina Jolie fotoğrafı üzerinden 'mış gibi yapıyor' olmadık
16:21 Boğadan kaçamayan adamın can çekiştiği anlar
16:14 Eski sevgilisinin yanında başka bir adam gördü! Sırtından vurup öldürdü
16:12 "Tezkere çatlağı" iddialarına İYİ Partili Çıray'dan cevap: Tutum farklılığı Millet İttifakı'nı bozacak değildir
16:06 Son dakika Ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri
16:02 Zincir markette görüntüler tepki çekti: Kesilen cezaları bize yansıtıyorlar
15:55 Mısır'daki piramitlerin yakınında 3 bin 300 yıllık mezar bulundu
15:52 Amazon'a ait dağıtım aracından yarı çıplak inen kadın, şoförü işinden etti
15:43 Hamile Özge Özpirinçci'den yeni poz! Yeni imajıyla da dikkat çeken oyuncu hayranlarından tam not aldı
Tunceli'de taksicilerden eylem! Üst üste gelen akaryakıt zamlarını protesto ettiler Tunceli'de taksicilerden eylem! Üst üste gelen akaryakıt zamlarını protesto ettiler         
16:36
Bakan Soylu: Dünyanın her yerine yardım ulaştırdık, birileri gibi Angelina Jolie fotoğrafı üzerinden 'mış gibi yapıyor' olmadık Bakan Soylu: Dünyanın her yerine yardım ulaştırdık, birileri gibi Angelina Jolie fotoğrafı üzerinden 'mış gibi yapıyor' olmadık         
16:30
Son Dakika: Akaryakıta üst üste zam gelmeye devam ediyor! LPG'nin fiyatı 49 kuruş arttı Son Dakika: Akaryakıta üst üste zam gelmeye devam ediyor! LPG'nin fiyatı 49 kuruş arttı         
16:26
Eski sevgilisinin yanında başka bir adam gördü! Sırtından vurup öldürdü Eski sevgilisinin yanında başka bir adam gördü! Sırtından vurup öldürdü         
16:14
Zincir markette görüntüler tepki çekti: Kesilen cezaları bize yansıtıyorlar Zincir markette görüntüler tepki çekti: Kesilen cezaları bize yansıtıyorlar         
16:02
Amazon'a ait dağıtım aracından yarı çıplak inen kadın, şoförü işinden etti Amazon'a ait dağıtım aracından yarı çıplak inen kadın, şoförü işinden etti         
15:52
Meral Akşener'in masasındaki son anketi Başdanışmanı Aytun Çıray paylaştı: Oy oranlarımız yüzde 20'leri zorluyor Meral Akşener'in masasındaki son anketi Başdanışmanı Aytun Çıray paylaştı: Oy oranlarımız yüzde 20'leri zorluyor         
14:59
CHP'li 3 eski başkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulundu CHP'li 3 eski başkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulundu         
14:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüşmesinin detayları anlattı: Bir iki kez kaş göz yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüşmesinin detayları anlattı: Bir iki kez kaş göz yaptı         
14:46
Son Dakika! Erdoğan, Biden ile yapılan görüşmenin ayrıntılarını anlattı: Samimi, yapıcı ve olumlu bir toplantı yaptık Son Dakika! Erdoğan, Biden ile yapılan görüşmenin ayrıntılarını anlattı: Samimi, yapıcı ve olumlu bir toplantı yaptık         
14:06
Denizbank'ta müşteriler mobil ve internet bankacılığından işlem yapamıyor Denizbank'ta müşteriler mobil ve internet bankacılığından işlem yapamıyor         
13:36
Yol verme kavgasında başından vurulan adam hayat mücadelesi veriyor Yol verme kavgasında başından vurulan adam hayat mücadelesi veriyor         
13:03
Türkiye'nin konuştuğu davada yeni gelişme! Eda Nur Kaplan'a böyle mesajlar atmış: Pişirerek mi yoksa çiğ mi yiyeyim Türkiye'nin konuştuğu davada yeni gelişme! Eda Nur Kaplan'a böyle mesajlar atmış: Pişirerek mi yoksa çiğ mi yiyeyim         
12:17
Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi         
11:58
Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı         
11:40
Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi         
09:54
Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı         
08:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2021 16:43:14. #1.11#
SON DAKİKA: Tahliye edilen apartman için 'hurdacı kamyon kasasıyla duvara vurdu' iddiası - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement