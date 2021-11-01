Tahliye edilen apartman için 'hurdacı kamyon kasasıyla duvara vurdu' iddiası - Son Dakika

ANKARA'nın Sincan ilçesinde kolonlarında oluşan çatlak nedeniyle tahliye edilen 3 katlı apartmandan incelenmek üzere numune alındı. Apartmanda yaşayan Hülya Kaya (48), "Hurdacı malzemeleri sökemeyince kamyon kasasıyla duvara vurdu. Birçok kez manevra yaparak kamyon ile farklı noktalara vurdu" dedi.

Sincan ilçesi Akşemsettin Mahallesi Güvercin sokakta bulunan 9 dairenin bulunduğu 3 katlı Mevlana Apartmanı, giriş katındaki kolonlarda meydana gelen çatlak nedeniyle tahliye edildi. Binada oturanlar geceyi yakınlarının yanında geçirdi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, kolonlardan inceleme yapmak üzere numune aldı. Binanın yıkılıp yıkılmayacağına inceleme sonucuna göre karar verileceği belirtildi.

'KAMYON KASASIYLA DUVARA VURDU'

Öte yandan binanın giriş katındaki dükkanı kiralayan kişinin, eski eşyaları alması için anlaştığı hurdacının söküm işlemi sırasında kolonlara zarar verdiği iddia edildi. 21 yıldır Mevlana apartmanında ikamet eden Hülya Kaya, hurdacı eşyaları sökerken gürültüden rahatsız olduklarını ve iş yerine sahibine tepki gösterdiklerini anlatarak, "Çalışma dün saat 11.00'de başladı ve saat 19.00 civarında bitti. Gürültüden ötürü gidip dükkan sahibine şikayetçi oldum ve balkon duvarımın çatladığını bildirdim. Dükkan sahibiyle tartıştık. Hurdacı malzemeleri sökemeyince kamyon kasasıyla duvara vurdu. Birçok kez manevra yaparak kamyon ile farklı noktalara vurdu. Kolonların yanı sıra duvarda da çatlaklar oluştu" dedi.

Mahalle sakinlerinden Erdinç Demir de (23), "Hurdacılar burada oksijen kaynağı ile demirleri kesiyordu. Kamyonun kasasıyla kolonlara birkaç defa vurdu. Kolonlar çatlamış galiba inceleniyordu" diye konuştu. GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK Oğuzhan DEMİR/ANKARA, (DHA)-