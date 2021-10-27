Takla atan otomobil ağaçla duvar arasında sıkıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Beylikdüzü'nde kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çarpıp takla atarak ağaç ve duvar arasında sıkıştı. Kazada yaralanan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 20.45 sıralarında Beylikdüzü Marmara Mahallesi Hürriyet Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.İ.T.'nin yönetimindeki 34 SV 2715 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak takla atıp ağaç ve duvar arasına girdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü A.İ.T., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yol kenarında bulunan ağaç ve duvar arasına sıkışan otomobil ise, olay yerine gelen çekici ile sıkıştığı yerden çıkarıldı.

(Ensar Kıranlıoğlu/İHA)