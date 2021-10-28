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Takla atan otomobil sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Takla atan otomobil sürücüsü yaralandı

28.10.2021 12:28
Takla atan otomobil sürücüsü yaralandı

Karabük'te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Karabük'te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Akçaköy mevkiinde meydana geldi. O.İ. (27) idaresindeki 06 AK 3979 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Otomobil, Karabük, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Takla atan otomobil sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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