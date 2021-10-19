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Takla atarak hurdaya dönen araçtan, burnu bile kanamadan çıktı - Son Dakika

Takla atarak hurdaya dönen araçtan, burnu bile kanamadan çıktı

19.10.2021 09:53
Takla atarak hurdaya dönen araçtan, burnu bile kanamadan çıktı

Antalya'nın Manavgat ilçesi'nde meydana gelen trafik kazasında virajı alamayarak kaldırımı aşıp bahçeye uçan araç hurdaya döndü. Aracın sürücüsü şans eseri araçtan burnu bile kanamadan çıktı.

Sorgun Titreyengöl Caddesinde edinilen bilgiye göre seyir halindeki T.K.'nin kullandığı otomobil, Sorgun Mezarlığını geçtikten sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle virajı alamayarak kaldırıma çarpıp yol kenarında bulunan bahçeye uçtu. Araç takla atarak durabildi.

BURNU BİLE KANAMADI

Araç sürücüsü T.K., şans eseri takla attıktan sonra bahçe duvarının üzerinde ters dönen ve hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı. Kazanın ardından olay yerine Antalya Büyükşehir belediyesi İtfaiyesi kurtarma ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Araç sürücüsü T.K. önemli bir şeyinin olmadığını belirterek sağlık ekibinin tedavi ve hastaneye gitme talebini kabul etmedi.

Takla atarak hurdaya dönen araçtan, burnu kanamadan çıktı

"BURADAN GÜNDE 3-4 TANE ARAÇ ÇIKARDIĞIMIZ OLDU"

Kazanın meydana geldiği yerin yakınında ikamet ettiğini belirten vatandaşlar, burada her gün kaza olduğunu, bazı günlerde 2-3 tane kaza meydana geldiğini belirterek "Artık ne zaman bir fren sesi, güm diye bir ses duysak kaza olduğunu anlıyor ve koşuyoruz. Buradan günde 3-4 tane araç çıkardığımız oldu. Yoldan mıdır, sürücülerden midir bilinmez. Ama burada ölümler yaşanmadan önlem almak lazım. Yetkililer bu yola önlem almak için birilerinin ölmesini beklemesin. Bahçe sahibi artık bahçe duvarını yaptırmaktan bıktığı için duvarı yaptırmıyor. Lütfen bir önlem alınsın. Biz kaza sesi duymaktan araç ve yaralı çıkarmaktan bıktık" şeklinde konuştular.

Takla atarak hurdaya dönen araçtan, burnu bile kanamadan çıktı

Manavgat, Tragger, Antalya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Takla atarak hurdaya dönen araçtan, burnu bile kanamadan çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Takla atarak hurdaya dönen araçtan, burnu bile kanamadan çıktı - Son Dakika
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