Takla atıp ters dönen otomobildeki 3 kişinin burnu bile kanamadı - Son Dakika

Takla atıp ters dönen otomobildeki 3 kişinin burnu bile kanamadı

Mersin'in Erdemli ilçesinde virajı alamayıp takla atıp ters dönen otomobildeki 3 kişi, burnu bile kanamadan kurtuldu.

Mersin'in Erdemli ilçesinde virajı alamayıp takla atıp ters dönen otomobildeki 3 kişi, burnu bile kanamadan kurtuldu. Edinilen bilgiye göre, kaza ilçeye bağlı Kocahasanlı Mahallesi Mersin Antalya D-400 karayolu üzerindeki Göçmen Virajı mevkiinde sabaha karşı meydana geldi. Erdoğan Y. yönetimindeki 33 AGZ 975 plakalı otomobil, iddiaya göre, yağmurla kayganlaştığı belirtilen yolda, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu takla atıp ters döndü. Ters dönen araçta bulunan 3 kişi, çevredeki vatandaşların yardımı ve kendi çabalarıyla araçtan çıktı. Adeta hurdaya dönen otomobildeki 3 kişi, kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu. Kaza sebebiyle Mersin Antalya D400 karayolunda trafik yaklaşık 40 dakika boyunca tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

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