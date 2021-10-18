Taksi Şoförlerine 12 Kural Hatırlatması - Son Dakika

Taksi Şoförlerine 12 Kural Hatırlatması
18.10.2021 17:56
Bakanlığımız tarafından son dönemde taksilerle ilgili yaşanan sıkıntılar nedeniyle taksi şoförlerinin uyması gereken 12 kuralın yazılı olduğu bir görsel hazırlandı.
Bakanlığımız tarafından son dönemde taksilerle ilgili yaşanan sıkıntılar nedeniyle taksi şoförlerinin uyması gereken 12 kuralın yazılı olduğu bir görsel hazırlandı. 81 İl valiliğine gönderilen bu görseller aynı zamanda ülkemizde yaşayan yabancılar ile misafir olan turistlerin de anlayabileceği şekilde yabancı dillerde de tasarlandı. Görseller, ülke genelinde taksi duraklarına, taksi bekleme yerlerine ve yolcuların görebileceği diğer yerler ile taksilerde de yolcuların görebileceği uygun alanlarda (koltuk arkası cep vb. ) bulundurulacak; ilgili kurumların resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından paylaşılacak. Taksi şoförlerine 12 kuralın hatırlatıldığı bu görseller ile Bakanlık farkındalığı, caydırıcılığı ve denetimlerin etkinliğini artırmayı hedefliyor.
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