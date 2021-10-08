TAKSİ ŞOFÖRÜNÜN YARALANDIĞI KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, koronavirüs nedeniyle karantinada olması gerekirken otomobiliyle yarış yapan Eren Ç.?nin, yol kenarında taksinin yanında bekleyen şoför Hüseyin Bican'a çarptığı anların MOBESE kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, Bican'ın çarpışmanın etkisiyle yola savrulduğu anlar yer aldı.

Kaza, geçen 29 Eylül'de saat 01.00 sıralarında Adalet Mahallesi Manas Bulvarı'nda meydana geldi. Taksi şoförü Hüseyin Bican, 35 T 7480 plakalı aracını, müşteri beklemek için yolun sağına park etti. Ardından da inip, aracının yanında beklemeye başladı. Bu sırada Haydar Aliyev Caddesi'nden hızla Manas Bulvarı'na gelen ve yarış yaptıkları iddia edilen iki otomobilden biri Bican'a çarptı. Taksi şoförü Bican, çarpmanın etkisiyle yola savrularak metrelerce sürüklendi. İki otomobilin sürücüsü ise hızla olay yerinden uzaklaştı. Çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Bican'ı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Bican, tedavisine evinde devam edilmek üzere taburcu edildi.

1 HAFTA SONRA TESPİT EDİLDİ

Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Yaklaşık 1 haftalık çalışmanın sonunda, Bican'a çarpan otomobilin plakasının 35 KB 0587 olduğu tespit edildi. Polis, otomobil sürücüsünün Eren Ç. olduğunu belirledi. Yakalanan Eren Ç.'nin, koronavirüs nedeniyle evinde olduğu, karantina süresi bitiminin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi. Eren Ç.'nin kendisini yakalayan polislere verdiği ilk ifadesinde, neye çarptığını fark etmediğini söylediği belirtildi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, yaşanan kaza anı MOBESE kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, iki otomobilin yan yana hızlı bir şekilde ilerlediği, bir otomobilin Bican'a çarptığı ve talihsiz taksi şoförünün çarpışmanın etkisiyle yolun sağ tarafına doğru savrulduğu anlar yer aldı.