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Taksici, aracında unutulan ve içinde para bulunan çantayı sahibine teslim etti - Son Dakika

Taksici, aracında unutulan ve içinde para bulunan çantayı sahibine teslim etti

19.10.2021 13:48

Sarıyer'de bir taksici, aracında unutulan ve içinde 150 bin dolar ile 300 bin lira bulunan çantayı sahibine ulaştırdı.

Sarıyer'de bir taksici, aracında unutulan ve içinde 150 bin dolar ile 300 bin lira bulunan çantayı sahibine ulaştırdı.

Alınan bilgiye göre, Maslak'tan Sarıyer Kaymakamlığına gitmek üzere taksiye binen bir kişi, Ferahevler Mahallesi'nde indiği sırada içerisinde döviz ve para olan valizini arabada unuttu. İşlemlerini tamamladıktan sonra çantasının yanında olmadığını fark eden kişi, taksi duraklarına ve gittiği yerlere bakmasına rağmen valizini bulamadı.

Bu arada taksici, bagajında unutulan valizi fark etmeden aracı, akşam vardiyasında bulunan şoföre devretti. Çalışmaya devam eden taksici de başka bir yolcunun çantasını bagaja koymak istediği sırada, müşterinin unuttuğu valizi gördü. Taksicinin, durumu bağlı olduğu durağa ardından da polise bildirmesinin ardından, valizini arayan müşteriye ulaşıldı.

Taksici, içerisinde 150 bin dolar ve 300 bin lira bulunan çantayı sahibine teslim etti.

"İçimizde kahraman arkadaşlarımız da var"

Durak sorumlusu Orhan Aydoğdu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yıllardır biriktirdiği parasını arabada unutan müşterinin valizini bulmak için durağa gediğini ancak bilgileri olmadığını söylediklerini dile getirdi.

Daha sonra, taksi şoförünün valizi bildirmesi üzerine çantayı alarak polise haber verdiğini anlatan Aydoğdu, "Polisle beraber müşteri de geldi. Paraları tutanak halinde teslim ettik. Taksici haram yemez, kimsenin parasında pulunda gözü olmaz. Ekrem İmamoğlu değişik planlar içerisinde ama yanlış yapıyor." diye konuştu.

Aydoğdu, parasını geri alan müşterinin çok sevindiğini ve kendilerine teşekkür ettiğini söyledi.

Türkiye Esnaf Vakfı (TESVA) Başkanı Yahya Uğur da gerçek bir taksici esnafının nasıl olması gerektiğinin bir kez daha gösterildiğini belirterek, "Bu konuların haber olması bile üzücü. Çünkü bunu hep yapıyoruz. Haram mı yiyecektik? Ama son günlerde taksicilere karşı, hak etmedikleri bir algı oluşturuluyor. Elbette içimizde çürük elmalar var ama kahraman arkadaşlarımız da var. Genel bir yargılama tüm taksicileri üzmektedir." ifadelerini kullandı.

Taksici, aracında unutulan ve içinde para bulunan çantayı sahibine teslim etti
Taksici, aracında unutulan ve içinde para bulunan çantayı sahibine teslim etti
Taksici, aracında unutulan ve içinde para bulunan çantayı sahibine teslim etti
Taksici, aracında unutulan ve içinde para bulunan çantayı sahibine teslim etti

Sarıyer, Döviz, Taksi, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Taksici, aracında unutulan ve içinde para bulunan çantayı sahibine teslim etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Taksici, aracında unutulan ve içinde para bulunan çantayı sahibine teslim etti - Son Dakika
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