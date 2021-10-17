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TAKSİCİ, TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜNÜN YOLUNU KESTİ; OTOMOBİLİN CAMINI YUMRUKLADI, KÜFÜRLER YAĞDIRDI - Son Dakika

TAKSİCİ, TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜNÜN YOLUNU KESTİ; OTOMOBİLİN CAMINI YUMRUKLADI, KÜFÜRLER YAĞDIRDI

17.10.2021 13:00

O anlar kameraya yansıdı.

O anlar kameraya yansıdı.

Ömer ÇETİNASLANİSTANBUL,(DHA)- ESENLER'de trafikte otomobil sürücüsü ile taksi şoförü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Trafik ışıklarında aracından inen taksici, tartıştığı sürücünün otomobilinin camına yumruk attı. Sürücüye küfürler yağdıran taksici, daha sonra da aracıyla seyir halindeki otomobili sıkıştırmaya çalıştı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Davutpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir yemek ve alışveriş sipariş firmasına ait otomobilin sürücüsü ile 34 TJN 84 plakalı taksinin şoförü arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışmanın ardından taksi şoförü, otomobil sürücüsüne bir süre yol vermedi. Trafik ışıklarında durduklarında ise aracından inen taksici, otomobildeki sürücünün bulunduğu kapıyı açmaya çalıştı. Kapıların kilitli olması üzerine otomobilin camına yumruk atan taksici, sürücüye de küfürler yağdırdı. Trafikte diğer sürücülerin kornaları ile tepki göstermesi üzerine taksici, aracına binerek ilerlemeye başladı. Taksici bu kez de seyir halindeyken tartıştığı sürücünün otomobilini kendi aracıyla sıkıştırmaya başladı. Sürücünün önüne geçerek tekrar durdurmaya çalışan taksici, başarılı olamayınca uzaklaştı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ CEP TELEFONUYLA KAYDETTİ

Otomobil sürücüsü, yaşananları da cep telefonuyla kaydetti. Sürücü görüntüleri çektiği sırada, Görüyorsunuz, bu adam taksici. Taksici, ışıklarda önümü kesti. Bana bıçak salladı. Şu an peşimden geliyor. Trafikte önümü kesmeye çalışıyor. Beni gasbetmeye mi çalışıyor, anlamadım. Sonuna kadar şikayetçi olacağım. Küfürler, tehditler havada uçuşuyor ifadelerini kullandı.

TAKSİCİ, TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜNÜN YOLUNU KESTİ; OTOMOBİLİN CAMINI YUMRUKLADI, KÜFÜRLER YAĞDIRDI
TAKSİCİ, TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜNÜN YOLUNU KESTİ; OTOMOBİLİN CAMINI YUMRUKLADI, KÜFÜRLER YAĞDIRDI
TAKSİCİ, TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜNÜN YOLUNU KESTİ; OTOMOBİLİN CAMINI YUMRUKLADI, KÜFÜRLER YAĞDIRDI
TAKSİCİ, TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜNÜN YOLUNU KESTİ; OTOMOBİLİN CAMINI YUMRUKLADI, KÜFÜRLER YAĞDIRDI

Davutpaşa, Otomobil, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TAKSİCİ, TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜNÜN YOLUNU KESTİ; OTOMOBİLİN CAMINI YUMRUKLADI, KÜFÜRLER YAĞDIRDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: TAKSİCİ, TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜNÜN YOLUNU KESTİ; OTOMOBİLİN CAMINI YUMRUKLADI, KÜFÜRLER YAĞDIRDI - Son Dakika
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