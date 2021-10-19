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Taksiciler İBB'nin taksi plakası tahsisine ilişkin yeni uygulamasına tepki gösterdi - Son Dakika

Taksiciler İBB'nin taksi plakası tahsisine ilişkin yeni uygulamasına tepki gösterdi

19.10.2021 16:47
Taksiciler İBB'nin taksi plakası tahsisine ilişkin yeni uygulamasına tepki gösterdi

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkan Vekili Veli Yurt, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) taksi plakası tahsisine ilişkin yeni uygulamasına ilişkin, "İBB bu karardan vazgeçmez ise konuyu kesinlikle yargıya taşıyacağız." dedi.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkan Vekili Veli Yurt, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) taksi plakası tahsisine ilişkin yeni uygulamasına ilişkin, "İBB bu karardan vazgeçmez ise konuyu kesinlikle yargıya taşıyacağız." dedi.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkan Vekili Veli Yurt, oda binasında düzenlediği basın toplantısında, İBB'nin şoförlük belgesi şartı ile yarın yeni bir kuralla dönem başlatmak istediğini hatırlattı.

Türkiye'de ticari taksilerin 10553 sayılı "Ticari Plakaların verilmesine uyulacak usul ve esaslar hakkında karar" ismiyle anılan Bakanlar Kurulu kararına göre tesis edildiğini anımsatan Yurt, ilgili kararın hala yürürlükte olduğunu ve pek çok ticari plakanın da temel hakkını oluşturduğunu anlattı.

Yurt, taksici esnafının plakalarını 10553 sayılı Bakanlar Kurulu kararına göre aldığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Alırken de devlet bize ihale yolu ile parası ile sattı ve biz de satın aldık. Bu karar yeni bir karar değil 1986 yılında alınan bir karar. 10553 saylı Bakan Kurulu kararında ortaklı olamaz veya satılamaz şartı olmadığı halde İBB Başkanın böyle bir açıklama yapması 10553 sayılı Bakanlar Kurulu kararına da aykırı. İBB yeni bir taksi sistemi getireceğini açıkladı. Geçim kaynağı şoförlük olmayan kişilere taksi plakası satılamayacak. Mevcut taksi plakası sahiplerinin geçim kaynağı incelenecek, koşulları taşımayanların plakası askıya alınacak. Hissedarlık sona erecek, ticari plakaların tek sahibi olacak."

Karar alınırken kendilerine danışılmadığını ifade eden Yurt, "Daha önce de taksi plaka sayısı ile ilgili bize danışılmadan bir karar alınmıştı. Biz 17 bin 395 taksi, 52 bin şoför, dolayısıyla 300 bin kişilik aileyiz. Biz, İBB Başkanı İmamoğlu göreve geldiği günden bugüne kadar, sektörümüzde bir rahatlama, düzelme hissetmeyi bırakın, ekonomik zorluklara mücadele ederken, bir yandan da pandeminin de etkisi ile sektör evine ekmek götürme derdine düşmüşken, bize danışılmadan alınan bu kararların kime neye hizmet edeceğini anlamakta zorlanıyoruz. Artık tamamen sektörümüzü düzeltmek yerine, yıpratmak istediklerinden eminiz." şeklinde konuştu.

Yurt, sektördeki taksi plaka sahiplerinin her şeye rağmen bu işi bir girişim olarak gördüğünü ve birçoğunun 3 şoförü istihdam ettiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Yine sektörümüzde taksi plaka sahipliğini yatırım olarak gören ve gurbette kazandığını ülkemize yatıran, her ay vergisini ülkemize ödeyen üyelerimiz de bulunuyor. Sektörümüz her anlamda yatırım çekmeyi sürdürürken 2 yıldır bu zorluklarla mücadele ediyor olmamız, bunu bir de zor ekonomik şartlar altında yürütüyor olmamız, belediye tarafından empati ile karşılanır sanıyorduk ancak her aldıkları kararla tam aksine bizi yıpratmak için planlar yaptıklarını görüyoruz. Taksiyi plaka sahibinin sürmesi gerektiği şartını uygulamak isterlerse 15 bine yakın şoför arkadaşımızın işsiz kalacağı aşikardır. Bunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Biz her zaman, gelin birlikte sektörümüzün sorunlarına çözüm arayalım, tartışalım diyoruz. Üniversitelere geniş kapsamlı araştırmalar yaptırıyoruz. Ancak İBB bizi dinlememekte ısrar ediyor. Bunu üzülerek izlemeye devam ediyoruz. İBB bu karardan vazgeçmez ise konuyu kesinlikle yargıya taşıyacağız."

Taksiciler İBB'nin taksi plakası tahsisine ilişkin yeni uygulamasına tepki gösterdi

istanbul büyükşehir belediyesi, Taksiciler Esnaf Odası, İstanbul, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Taksiciler İBB'nin taksi plakası tahsisine ilişkin yeni uygulamasına tepki gösterdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Taksiciler İBB'nin taksi plakası tahsisine ilişkin yeni uygulamasına tepki gösterdi - Son Dakika
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