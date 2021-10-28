Taksim'de Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören yapıldı - Son Dakika

Törene, bazı milletvekilleri, belediye başkanları, kurum ve kuruluşların yöneticileri ile siyasi partilerinin temsilcileri katıldı.

Cumhuriyet'in ilanının 98. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde yapılan törene katılan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya , İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni , Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sundu.

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