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Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi 29 Ekim'deki açılışa hazırlanıyor - Son Dakika

Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi 29 Ekim'deki açılışa hazırlanıyor

05.10.2021 06:47
Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi 29 Ekim'deki açılışa hazırlanıyor

Taksim'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98. yıldönümünde hizmete açılacak olan Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) son hazırlıklar yapılıyor.

Taksim'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98. yıldönümünde hizmete açılacak olan Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) son hazırlıklar yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Şubat 2019'da temeli atılan ilk AKM'nin mimarı olan Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu mimar Murat Tabanlıoğlu'nun imzasını taşıyan merkezin inşaatının yapımında sona gelindi. Açılışa hazırlanan AKM'nin yapımında gelinen son durum, AA ekibi tarafından görüntülendi.

Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) yeni tabelası asıldı. Alttan led ışıkla aydınlatılan "Atatürk Kültür Merkezi" yazılı tabela, yapının girişinde yerini aldı. AKM'nin girişinde yer alan opera küresi, 15 bin özel el yapımı kırmızı seramik kullanılarak yapıldı. Binanın cephe tasarımında gün ışığından maksimum verim alınması hedefl enirken, çevreci bir anlayışla yeşil çatı sistemi yapıldı.

Yeni AKM'de bulunan büyük salon olarak adlandırılan opera salonu yaklaşık 4 bin 500 metrekare fuaye alanına ve 2040 kapasiteli salona sahip. Salonun sahnesindeki çukur ise 118 kişilik dev bir orkestrayı alabilecek büyüklükte. Sahne mekaniği ve sistemleri dünyanın en önde gelen teknolojisine sahip olup, 65 metre sahne derinliğinde, 4 ana sahne asansörü yan ve arka sahnelerde 13 kompansatör asansörü ve üzerlerinde yer alacak 4 hareketli vagondan oluşuyor. Ayrıca ana sahne üzerinde 1 adet döner sahne vagonu yer alıyor.

AKM'nin bütün salonları akustik, ses, ışık ve görüntü sistemleri olarak en üst seviyede malzemelerle donatıldı. Ayrıca AKM'deki salonların hepsi akustik olarak dizayn edilerek kurulacak orkestra kabuğu ile konser verilmesine de olanak sağlıyor. Eski AKM'deki seramik sanatçısı Sadi Diren duvarı da hatırasını korumak adına aslına uygun şekilde yapılan merkezde, yine eski binanın opera fuayesindeki döner merdiven aslına uygun inşa edildi. AA

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29 Ekim, Taksim, Opera, AKM, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi 29 Ekim'deki açılışa hazırlanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi 29 Ekim'deki açılışa hazırlanıyor - Son Dakika
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