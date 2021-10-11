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Taliban ile ilk yüz yüze görüşmeyi gerçekleştiren ABD'den ilk mesaj: Sözlere değil, eylemlere bakacağız - Son Dakika

Taliban ile ilk yüz yüze görüşmeyi gerçekleştiren ABD'den ilk mesaj: Sözlere değil, eylemlere bakacağız

11.10.2021 12:16
Taliban ile ilk yüz yüze görüşmeyi gerçekleştiren ABD'den ilk mesaj: Sözlere değil, eylemlere bakacağız

Taliban, Afganistan yönetimini devralmasının ardından Katar'ın başkenti Doha'da ABD ile yaptıkları ilk yüz yüze görüşmelerin iyi geçtiğini duyurdu. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price tarafından yapılan açıklamada ise ABD tarafının, Taliban'ın sözlerinden ziyade eylemlerine bakarak yol haritasını belirleyeceği vurgulandı.

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü sağlamasının ardından ilk kez ABD'li yetkililer Taliban ile bir araya gelirken, 9-10 Ekim'de Doha'da yapılan görüşmelerde ABD'den farklı kurumların yetkilileri katıldı.

TALİBAN: GÖRÜŞMELER İYİ GEÇTİ

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid'in, Twitter hesabından paylaştığı açıklamasında görüşmelerin, samimi bir ortamda geçtiği, sorunların çözümüne yönelik iyi bir fırsat olduğu ve ihtiyaç duyulması halinde sürdürülmesi konusunda tarafların mutabık kaldığı belirtildi. Açıklamada, Taliban ve ABD heyetleri arasında 9-10 Ekim'de Doha'da gerçekleştirilen görüşmelerin iyi geçtiği kaydedildi.

İNSANİ YARDIMLARIN AYRI TUTULMASI GEREKTİĞİ VURGULANDI

Görüşmede siyasi konuların detaylı şekilde ele alındığı ve Taliban'ın sorunların çözümü için Şubat 2020'de taraflar arasında imzalanan Doha Anlaşması'nı eksiksiz şekilde uygulanmanın en iyi yol olduğunu vurguladığı ifade edildi.
Ayrıca Taliban'ın Afganistan'a ulaştırılacak insani yardımın siyasi sorunlarla bağlantılı olmaması gerektiğini vurguladığı aktarıldı.

Açıklamada, ABD temsilcilerinin, Washington yönetiminin Afgan halkına insani yardım ulaştıracağını ve diğer insani yardım kuruluşlarının işlerini kolaylaştıracağını söylediği bildirildi. Taliban'ın, ABD'nin söz konusu tavrını memnuniyetle karşıladığı, yardım kuruluşlarıyla şeffaf şekilde iş birliği yapacağı ve ülkedeki yabancı uyruklu kişilerin işlerini kolaylaştıracağı ifade edildi. Açıklamada, taraflar arasında diplomatik ilişkilerin daha iyi hale getirilmesi için çaba sarf edilmesi gerektiği kaydedildi.

ABD: TALİBAN'IN EYLEMLERİNE BAKACAĞIZ

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price ise görüşmelerle ilgili yaptığı yazılı açıklamasında, Afganistan'dan ayrılmak isteyen Amerikalıların ve diğer ülke vatandaşlarının güvenli şekilde çıkışlarının sağlanması konusunun öncelikli olarak ele alındığını belirtti. Açıklamada ayrıca kadınların yeterli şekilde temsili konusu da dahil ülkedeki insan hakları meselelerinin görüşüldüğü ve ABD'nin Afgan halkına doğrudan yardım yapacağı aktarılmıştı.

Görüşmelerde ABD tarafının, Taliban'ın sözlerinden ziyade eylemlerine bakarak yol haritasını belirleyeceği vurgulandı.
Taliban geçici hükümetinin "Dışişleri Bakan Vekili" Emirhan Muttaki ise ABD ile yapılan görüşmelerde ikili ilişkilerde "yeni bir sayfa açma" konusunun ele alındığını belirtti.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Afganistan, Taliban, Katar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Taliban ile ilk yüz yüze görüşmeyi gerçekleştiren ABD'den ilk mesaj: Sözlere değil, eylemlere bakacağız - Son Dakika


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SON DAKİKA: Taliban ile ilk yüz yüze görüşmeyi gerçekleştiren ABD'den ilk mesaj: Sözlere değil, eylemlere bakacağız - Son Dakika
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