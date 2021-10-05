Taliban, Çin birliklerinin Bagram Hava Üssüne yerleştiği haberlerini yalanladı - Son Dakika

Taliban Sözcüsünün Yardımcısı Bilal Kerimi, "Çin askerlerinin başkent Kabil yakınlarındaki Bagram Hava Üssüne yerleştiği"ne dair çıkan haberlerin asılsız olduğunu bildirdi.

Kerimi, basına yaptığı açıklamada, Çin dahil hiçbir ülke askerinin Afganistan'a girme izninin olmadığını belirtti.

Son günlerde asılsız haberlerin yayıldığını hatırlatan Kerimi, "Çin askerlerinin başkent Kabil yakınlarındaki Bagram Hava Üssüne yerleştiği"ne' dair çıkan haberlerin asılsız olduğunu söyledi.

Öte yandan Çin'in Kabil Büyükelçisi Wang Yu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bagram Hava Üssü'nde Çin kuvvetlerinin bulunduğuna dair söylentileri uyduranların kendi gizli amaçlarının peşinde olduğunu bildirdi.

Son günlerde sosyal medyada Çin askeri uçaklarının, Bagram Hava Üssüne indiğine dair haberler yayılmıştı.

Çin ile Taliban arasında çok yakın ilişkiler bulunuyor. Kabil'deki Çin Büyükelçiliği, Taliban'ın Kabil'i ele geçirdikten sonra da faaliyet gösteren birkaç büyükelçilikten biri. Ancak Çin, yeni Taliban hükümetini henüz resmi olarak tanımadı.

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