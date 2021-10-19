Taliban sonrası Pakistan'da değerli taş endüstrisi zor günler geçiriyor - Son Dakika

Taliban'ın Afganistan'da iktidara gelmesinden sonra, Pakistan'ın değerli taş endüstrisi zor günler geçiriyor.

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Peşaver şehrindeki tüccarlar, değerli taş pazarındaki işlerin durma noktasına geldiğini söylediler.

Taş ustaları, Taliban'ın Afganistan'da iktidara geldiğinden beri Afganistan'dan yeterince değerli taş alamadıklarını, bu nedenle tüm Pakistan pazarında değerli taş fiyatlarının arttığını ve satışlarının da kötüleştiğini söylediler.