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Tam 3 kilogram uyuşturucu madde ile birlikte yakalandılar - Son Dakika

Tam 3 kilogram uyuşturucu madde ile birlikte yakalandılar

09.10.2021 14:33
Tam 3 kilogram uyuşturucu madde ile birlikte yakalandılar

Afyonkarahisar'da nakotik polisi tarafından yapılan operasyonda durdurulan 3 araçtan birinde 3 kilogram skunk maddesi ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da nakotik polisi tarafından yapılan operasyonda durdurulan 3 araçtan birinde 3 kilogram skunk maddesi ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında, birlikte hareket ettikleri tespit edilen 3 otomobil Kütahya ve Antalya yolu üzerinde durduruldu. 64 plakalı araç içerisinde yapılan aramada; 3 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. Konuya ilişkin gözaltına alınan Fikret C., Nami Doğan K., Halil İbrahim C. isimli şahıslara Uyuşturucu Madde Ticareti suçu kapsamında adli işlem yapıldığı. - AFYONKARAHİSAR

Tam 3 kilogram uyuşturucu madde ile birlikte yakalandılar

Karahisar, Narkotik, Kütahya, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tam 3 kilogram uyuşturucu madde ile birlikte yakalandılar - Son Dakika


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