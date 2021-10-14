Olay, Kulu ilçesi Yeni Mahallede bulunan tek katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin çatısına tamirat yapmak için çıkan 50 yaşındaki T.Ç., tamirat işi bittikten sonra duvara dayadığı merdivenden inmek istediği sırada kayarak yere düştü. Yaralanan T.Ç. yakınlarının çağırdığı ambulansla Kulu Devlet Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı. - KONYA

Son Dakika › 3. Sayfa › Tamirat için çıktığı çatıdan düşüp hastanelik oldu - Son Dakika

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