Tanker, köprüde iki yol arasındaki boşlukta asılı kaldı - Son Dakika

Karayolları ekipleri, tankeri bulunduğu yerden vinçle çıkarırken, köprü çevresindeki korkulukların onarımı için de çalışma başlattı.

Kaza, sabah saatlerinde İkiköprü beldesi yakınlarındaki Aviske Köprüsü'nde meydana geldi. Yahya Apaydın yönetimindeki 72 ED 129 plakalı boş yakıt tankeri, ön lastiğinin patlamasıyla kontrolden çıkıp köprünün korkuluklarına çarptı. Korkulukları aşan tanker, iki yol arasındaki boşluğa sıkışarak asılı kaldı.

BATMAN'ın Beşiri ilçesinde ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkan tanker, köprü üzerinde iki yol arasındaki boşlukta sıkışıp, asılı kaldı. Kazada sürücü hafif yaralandı.

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