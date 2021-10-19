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Taraklı'da 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı - Son Dakika

Taraklı'da 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

19.10.2021 15:50
Taraklı'da 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü törenle kutlandı.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü törenle kutlandı.

Hükümet Konağı önünde gerçekleşen törene, Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Karadaş, İlçe Emniyet Amiri Berke Biber, daire müdürleri ve muhtarlar katıldı.

Törende, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Taraklı Muhtarlar Derneği Başkanı Harun Gündüz, yaptığı konuşmada, muhtarlığın Türk demokrasi tarihi açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Muhtarın, vatandaş için devletin ilk kapısı olduğunu vurgulayan Gündüz, tüm muhtarların gününü kutladı.

Törenin ardından muhtarlarla yemekte bir araya gelen Başkan Pilavcı, muhtarlık görevinin sevgi ve fedakarlık isteyen zor bir iş olduğunu belirtti.

Muhtarların talep ve görüşlerini değerlendirerek çalışmaları sürdürdüklerini aktaran Pilavcı, "Taraklı Belediyesi olarak mahallelere yönelik attığımız her adım ve ürettiğimiz her hizmette, kuşkusuz muhtarların emeği ve katkısı çok büyük. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da muhtarlarımıza kulak vermeye devam edeceğiz. Bu vesileyle değerli muhtarlarımızın gününü kutluyor, ilçemizin gelişimi ve değişiminde gösterdikleri gayret ve destekler nedeniyle teşekkürlerimi sunuyorum." şeklinde konuştu.

Taraklı'da 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı
Taraklı'da 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı
Taraklı'da 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Taraklı'da 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Taraklı'da 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı - Son Dakika
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