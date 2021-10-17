Taraklı'da park halindeki otomobil yandı - Son Dakika

Taraklı'da park halindeki otomobil yandı

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi. Düğün için Bilecik'in Bozüyük ilçesinden Taraklı'ya gelen Y.F, arıza yapan 26 AV 724 plakalı otomobilini kenara park ederek yakınlarının aracıyla yoluna devam etti. Bir süre sonra aracın motor bölümünden alevlerin yükseldiğini fark eden çevredekiler, itfaiyeye haber verdi. Hızla olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede söndürdü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Y.F, otomobilinin yandığını görünce büyük üzüntü yaşadı.

Son Dakika

Son Dakika: Bakan Koca açıkladı! 100 bin kişide görülen haftalık vaka haritasında Zonguldak, 551,76 ile en fazla vakanın görüldüğü il oldu

Çin ve Tayvan arasındaki gerilim tırmanıyor! Medyanın tehdit gibi haberi orduyu harekete geçirdi

Son Dakika! Erdoğan: Son dönemde ortaya atılan anketlerde millete psikolojik operasyon çabası var

Son Dakika: Erdoğan "ABD'den F-16 talep edildi mi?" sorusunu cevapladı: ABD'nin böyle bir teklifi oldu

"Bir sürtük için aileni bıraktın" diyen Wanda Nara, Icardi'den neden ayrıldı? İşte yaşanan olaylar

Küre dünya haritası üzerinde Afganistan'ı bulamayan Taliban üyesi dünya gündemine oturdu

ORC Araştırma'dan önemli Z kuşağı anketi! Birinci parti ile ikinci arasında fark açılmış

G.Saray'ın eski hocası Tudor çıldırttı! Fark açtıkları Milan maçını yanlış hamleler yüzünden kaybettiler