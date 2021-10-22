Taraklı'da uyuşturucu operasyonunda 7 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kilogram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, KOM Şube Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri ile uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Teknik ve fiziki takip sonucu şüpheli A.K'nin evine narkotik köpeklerin desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda 7 kilogram esrar, 12 kök kenevir, 1 tabanca, tüfek ve mermiler ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.K'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
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