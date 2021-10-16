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Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin çevresindeki binaların yıkımı sürüyor - Son Dakika

Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin çevresindeki binaların yıkımı sürüyor

16.10.2021 13:47
Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin çevresindeki binaların yıkımı sürüyor

BURSA'nın UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin çevresindeki binaların yıkımı sürüyor.

BURSA'nın UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin çevresindeki binaların yıkımı sürüyor. Çalışmaları takip eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Biz sadece hanlar bölgesinin siluetini bozan kötü binaları ortadan kaldırmıyoruz. Aynı zamanda binaların ne kadar çürük olduğu görülüyor" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın da destek verdiği Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi'nde yıkım çalışmaları devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da katıldığı törenle geçen yıl ağustos ayında Kızılay binasının yıkımıyla başlayan süreç, İşkur, Merkez Bankası binası, Pirinç Han'ın arkasındaki türbenin etrafını saran 15 dükkan, iç kısımdaki 4 bina ve ana cadde üzerindeki 2 binanın yıkımıyla devam etti. Daha önce Cemal Nadir Caddesi üzerinden görülmeyen Ulu Cami ve hanlar, yıkımların ardından ortaya çıkarken, caddeye cepheli 240 metrekare taban alanlı 7 katlı bir bina daha yıkıldı. Bugüne kadar 28 binanın yıkımıyla yaklaşık 3 bin 500 metrekare alan ortaya çıkmış oldu.

'KAMULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR'Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da kentin tarihi siluetini ortaya çıkaracak proje kapsamında yapılan son yıkımı yerinde izledi. Kentte tarihi gün yüzüne çıkarma çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Başkan Aktaş, "Osmanlının çınarı Bursa tarihi değerleriyle tekrar ayağa kalkıyor. Hanlar bölgesi 14'üncü yüzyılda başlanıp, 16'ncı yüzyılda mütekamil hale gelen içinde han, bedesten çarşı, Uu Cami ve camiler, alışveriş mekanları, türbe ve okullarıyla 480 dönümlük alanda yaşanılası bir alandır. Bursa'nın Osmanlı'nın kurulduğu, eski şehir diye tabir ettiğimiz bu alanı ihya çalışmaları, hızlı bir şekilde devam ediyor. Daha önce duyurduğumuz proje gereği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un destekleriyle bir taraftan kamulaştırma çalışmaları devam ederken, normal hayat akamete uğramadan yıkımları gerçekleştiriyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.'PEYNİR KALIBI GİBİ YIKILIYOR'Kızılay, İşkur ve Merkez Bankası binasının yıkımıyla başlayan sürecin hızla devam ettiğini kaydeden Başkan Aktaş, "Şimdi artık kamulaştırdığımız kişilere ait binalarla devam ediyoruz. Ekipler bu hafta 5 katlı ve 7 katlı 2 binayı daha yıktılar. Diğer yıkımlar da kısa sürede gerçekleşecek. Biz sadece hanlar bölgesinin siluetini bozan kötü binaları ortaya çıkarmadık. İnanın insanlara çok büyük iyilik yaptığımızı düşünüyorum. Yıkım esnasını görmüş olsalar, birkaç kolona dokunulduğunda binaların bir peynir kalıbı gibi nasıl yıkıldığını anlayacaklar. Bizden binaları, kat kat yıkalım gibi bir talepte bulunulmuştu. Ancak binanın birkaç köşesine ellediğinizde binaların yerle bir olduğunu görüyoruz. Bitişik nizam binalar olmasa, ufak bir depremde ayakta kalması mümkün değil. Çok sağlıklı bir kentsel dönüşüm yaptığımız ortadadır" ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar 28 bina yıkarak 3 bin 600 metrekarelik bir alan ortaya çıkardıklarını vurgulayan Başkan Aktaş, "Ulu Cami'ye kadar alanı komple ortaya çıkarmış olacağız. Modern, gelişen, sanayileşen bir Bursa var. Ama Osmanlı'ya başkentlik etmiş Bursa'yı tarihiyle de ayağa kaldırmaya devam ediyoruz" dedi.


Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin çevresindeki binaların yıkımı sürüyor
Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin çevresindeki binaların yıkımı sürüyor
Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin çevresindeki binaların yıkımı sürüyor
Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin çevresindeki binaların yıkımı sürüyor
Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin çevresindeki binaların yıkımı sürüyor
Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin çevresindeki binaların yıkımı sürüyor
Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin çevresindeki binaların yıkımı sürüyor
Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin çevresindeki binaların yıkımı sürüyor
Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin çevresindeki binaların yıkımı sürüyor
Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin çevresindeki binaların yıkımı sürüyor
Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin çevresindeki binaların yıkımı sürüyor

UNESCO Dünya Mirası, Murat Kurum, Kızılay, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin çevresindeki binaların yıkımı sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin çevresindeki binaların yıkımı sürüyor - Son Dakika
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