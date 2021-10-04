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TARİHİ CEPHE GERİSİ HASTANESİNİN MÜZE OLMASI İÇİN RESTORASYONA BAŞLANDI - Son Dakika

TARİHİ CEPHE GERİSİ HASTANESİNİN MÜZE OLMASI İÇİN RESTORASYONA BAŞLANDI

04.10.2021 16:54

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Çanakkale Savaşı yıllarında cephe gerisi hastanesi olarak hizmet verilen, daha sonra hastane ve okul olarak da kullanılan tarihi taş binanın restorasyonu için restorasyon çalışmaları başladı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Çanakkale Savaşı yıllarında cephe gerisi hastanesi olarak hizmet verilen, daha sonra hastane ve okul olarak da kullanılan tarihi taş binanın restorasyonu için restorasyon çalışmaları başladı.

Keşan'da, Yukarı Zaferiye Mahallesi Necati İşcan Caddesi'nde bulunan ve 1914'te inşa edilip, Çanakkale Savaşı'nda cephe gerisi hastanesi olarak yaralı askerlerin tedavi edildiği daha sonraki yıllarda ise Kızılay ve memleket hastanesi olarak hizmet verilen Keşan Belediyesi'ne tahsisli tarihi binada kent müzesi için restorasyon çalışmalarına başlandı.

'İMALATLARIMIZ DEVAM EDECEK'

Restorasyonu yapan firma sahibi Mehmet Bayram, Şu an odalarda araştırma raspası (kazıma) yapmaktayız. Araştırma raspası bittikten sonra komple itinalı bir şekilde duvardaki sıvaları sökeceğiz. Daha sonrasında başkan beyin veya kurul kararına göre, çıkan zemine göre sıva mı veya derz mi yapılacağına karar verilecek. Ama şu an projemizde sıva yapılması öngörülüyor. İlkbaharda komple çatı yapılacak. Dış cephede de temizlik işlemlerimi olacak. Bu işlem bittikten sonra kötü durumda olan taşlar değiştirilecek. İyi olanlarda temizlenerek hassas bir şekilde cephede bırakılacak. Kapı ve pencereler değişecek. Bodrum katta duvarların raspası bittikten sonra güçlendirme, enjeksiyon, imalat olabilir mi, duvarların durumuna göre güçlendirmeler yapılacak. Zemin katta kotlar düşürülecek. Mevcut tavan kotuyla, duvar kotu arasında. Devamında da imalatlarımız devam edecek dedi.

'ASLI KORUNACAK'

Binanın aslını koruyarak restore edileceğini ifade eden Bayram, Kurulun bize verdiği projeye göre, dışarıdaki zemini bozmayacak şekilde kurulun bize yazdığı rapora istinaden imalatlarımız devam edecek. Şu an içerde çalışıyoruz. Dışarıda da iskelemizi kurduk. Arka cephemizde mevcutta bir sıvamız var. Oranın durumuyla ilgili görüşeceğiz. Oranın güçlendirilmesi ve zeminiyle ilgili görüşeceğiz diye konuştu.

'BİZLER VE FİRMA GEREKLİ ÖZENİ GÖSTERİYOR'

Keşan Kent Müzesi Koordinatörü arkeolog Aslı Avcı da, uzun süredir müzenin restorasyonu için beklediklerini dile getirerek, Çalışmalara içeriden başladık. Şu anda sıva sökümü yapıyoruz. İtinalı bir şekilde raspa yapıyoruz. Restorasyonda kurulun onayladığı ve verdiği raporun dışın çıkmamız mümkün değil. Raporda ne yazıyorsa onu uygulayacağız. Herkesin gözüne batan plastik doğramalar, plastik boruların değişimi yapılacak. İçerdeki kapılar var, döşemeler var. Binanın fiziksel olarak iyileştirilme kısmı var. Binanın çevresinde bir drenaj kazısı yapılacak. Binanın rutubetten kurtulması için bir takım işlemler yapılacak. Çatının yeniden aktarılması var. Raporda ne varsa içeride de aynı şeyler yapılacak. Kurulun onayının dışına çıkmamız mümkün değil. Restorasyon yeni bir inşaat yapmak gibi değil, karşınıza sürprizler çıkabilir. Ne zaman neyle karşılaşacağınızı bilemezsiniz. Önemli olan neyle karşılaştığınızı bilerek, doğru ilerlemeniz. Bizler ve firma gerekli özeni gösteriyor ifadelerini kullandı.

TARİHİ CEPHE GERİSİ HASTANESİNİN MÜZE OLMASI İÇİN RESTORASYONA BAŞLANDI
TARİHİ CEPHE GERİSİ HASTANESİNİN MÜZE OLMASI İÇİN RESTORASYONA BAŞLANDI
TARİHİ CEPHE GERİSİ HASTANESİNİN MÜZE OLMASI İÇİN RESTORASYONA BAŞLANDI
TARİHİ CEPHE GERİSİ HASTANESİNİN MÜZE OLMASI İÇİN RESTORASYONA BAŞLANDI

Restorasyon, Çanakkale, Hastane, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TARİHİ CEPHE GERİSİ HASTANESİNİN MÜZE OLMASI İÇİN RESTORASYONA BAŞLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: TARİHİ CEPHE GERİSİ HASTANESİNİN MÜZE OLMASI İÇİN RESTORASYONA BAŞLANDI - Son Dakika
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