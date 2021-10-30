Üye Girişi
Tarihi Türk dizileri, biniciliğe ilgiyi artırdı - Son Dakika

Tarihi Türk dizileri, biniciliğe ilgiyi artırdı

30.10.2021 14:10
Tarihi Türk dizileri, biniciliğe ilgiyi artırdı

TÜRK televizyon kanallarında son yıllarda yayınlanan Selçuklu ve Osmanlı dizileri, Manisa'da ata sporu biniciliğe olan ilgiyi artırdı.

TÜRK televizyon kanallarında son yıllarda yayınlanan Selçuklu ve Osmanlı dizileri, Manisa'da ata sporu biniciliğe olan ilgiyi artırdı. Kentte son 1 yılda 4 binicilik eğitim merkezi açılırken, her yaştan eğitim alan öğrenciler, at üzerinde düzenlenen gezi turlarına da çıkıyor.

Televizyon kanallarında son yıllarda yayınlanan Selçuklu ve Osmanlı dizilerinin ardından, Manisa'da vatandaşlar ata sporu olan biniciliğe ilgi göstermeye başladı. Son 1 yıl içerisinde Manisa'nın merkez ilçeleri Şehzadeler ve Yunusemre'de, 4 binicilik eğitim merkezi açıldı. Deneyimli eğitmenler eşliğinde hizmet veren merkezler, binici olmak isteyenlerin uğrak noktası oldu. Her yaştan vatandaşın ilgisini çeken eğitimlerin yanı sıra öğrenciler için at üzerinde gezi turları da düzenleniyor. Tarihi dizi izlemeyi sevdiğini ve biniciliğe başlama kararında kendisini bu dizilerin tetiklediğini ifade eden Mehmet Akın (47), "At sevgisi bende atadan kaldı ama son zamanlarda tarihi dizilerin de artması beni biraz daha tetikledi. Ata sporu, binicilikle ilgili eğitim almaya başladım. 2 yıl önce başladım, 2 yıldır da biniyorum. Profesyonel eğitim aldım. Zor bir spor. Herkese tavsiye ediyorum, stres atmak için de iyi geliyor" dedi.

Binicilik eğitimi alan ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Senne Gülercin (9) ise "Küçük yaştan itibaren atlara merakım var. Resim yapmayı seviyorum ve genelde at resimleri çizerim. Hatta oyuncaklarımın bile çoğunluğu atlardan oluşuyor. At binmeyi çok seviyorum" ifadelerini kullandı.'DİZİLERİN ÇOK CİDDİ BİR KATKISI OLDU'

Bir binicilik eğitim merkezinin işletmecisi Adem Bıçakçı (44) da, "Dizilerden etkilenerek bize gelen çok öğrencimiz var. Özellikle dizideki atları gördükten sonra heves edenler oluyor. Şu an Manisa'da biniciliğe ciddi bir talep var ve öğrenci sayısı fazla. Atlarla vakit geçirme açısından güzel bir ortam var. Elimizden geldiğince biz de bu talebe yetişmeye çalışıyoruz. Herkesi atlara bir kez de olsa dokunmaya ve atlarla olan bu duygusal bağı yaşamalarını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.


Selçuklu, Osmanlı, Manisa, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tarihi Türk dizileri, biniciliğe ilgiyi artırdı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Eve tavuk kanadı siparişi veren kadın, kutunun içine yanlışlıkla konulan kafatasını ısırdı 14:07 Eve tavuk kanadı siparişi veren kadın, kutunun içine yanlışlıkla konulan kafatasını ısırdı Lokomotiv'in güzel tribün lideri Elizaveta, Galatasaraylı Kerem ve Morutan'dan etkilendiğini itiraf etti 13:52 Lokomotiv'in güzel tribün lideri Elizaveta, Galatasaraylı Kerem ve Morutan'dan etkilendiğini itiraf etti Şok'tan Rekabet Kurumu'nun kestiği cezalara açıklama: İtiraz edeceğiz 13:39 Şok'tan Rekabet Kurumu'nun kestiği cezalara açıklama: İtiraz edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesi törenine katıldı 12:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesi törenine katıldı Hadise, Mehmet Dinçerler'in annesi ile tanıştı 12:41 Hadise, Mehmet Dinçerler'in annesi ile tanıştı Bodrum'da 2 mahallede 20'den fazla kedi zehirlenerek öldürüldü 12:37 Bodrum'da 2 mahallede 20'den fazla kedi zehirlenerek öldürüldü
Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Kürşat Yılmaz gece yarısı tahliye oldu 12:01 Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Kürşat Yılmaz gece yarısı tahliye oldu Uygun fiyatlı muz, ton ton satılıyor 11:22 Uygun fiyatlı muz, ton ton satılıyor

Son Dakika Haberleri
14:01 Şarkıcı Serpil Benay'dan gündemi sarsacak itiraf: Yıllar önce İbrahim Tatlıses'in istismarına uğradım
13:51 Lokomotiv'in güzel tribün lideri Elizaveta, Galatasaraylı Kerem ve Morutan'dan etkilendiğini itiraf etti
13:39 Şok'tan Rekabet Kurumu'nun kestiği cezalara açıklama: İtiraz edeceğiz
13:28 Buca Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda 4 tutuklama
13:28 Kılıçdaroğlu'nun adaylık sorusuna verdiği cevap çok konuşulacak: Olmaz demedim
13:25 Messi kariyerinin en kötü sezonunu yaşıyor
12:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesi törenine katıldı
12:52 Dolar ne kadar? Bugün dolar kaç lira? Dolar düşecek mi?
12:35 Galatasaray'da 100 milyon liralık plan devrede
12:35 Joe Biden'dan Papa'ya Madeni para hediyesi
Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu belirlendi! Listenin tepesindeki stat Türkiye'den Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu belirlendi! Listenin tepesindeki stat Türkiye'den         
14:07
Şarkıcı Serpil Benay'dan gündemi sarsacak itiraf: Yıllar önce İbrahim Tatlıses'in istismarına uğradım Şarkıcı Serpil Benay'dan gündemi sarsacak itiraf: Yıllar önce İbrahim Tatlıses'in istismarına uğradım         
14:02
Balıkçılardan kilosu 10 TL'ye düşen hamsi için vatandaşa öneri: Şimdi tuzlama zamanı Balıkçılardan kilosu 10 TL'ye düşen hamsi için vatandaşa öneri: Şimdi tuzlama zamanı         
13:39
Buca Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda 4 tutuklama Buca Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda 4 tutuklama         
13:29
Dolar ne kadar? Bugün dolar kaç lira? Dolar düşecek mi? Dolar ne kadar? Bugün dolar kaç lira? Dolar düşecek mi?         
12:52
Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı         
12:38
Küçük kız çocuğunun talebini duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan: İyi yetiştirmişsin Küçük kız çocuğunun talebini duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan: İyi yetiştirmişsin         
12:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak         
11:53
958 milyon lira ceza kesilen BİM'den ilk açıklama: Haksız kararı yargıya taşıyacağız 958 milyon lira ceza kesilen BİM'den ilk açıklama: Haksız kararı yargıya taşıyacağız         
11:17
1917 rakımlı tepede nokta operasyonunda 4 PKK'lı teslim oldu 1917 rakımlı tepede nokta operasyonunda 4 PKK'lı teslim oldu         
11:15
Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi         
10:07
Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu         
09:29
AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu         
09:11
Siirt'te Siirt'te "Burası Kürdistan" diyen kişi serbest bırakıldı         
09:05
Muharrem İnce halay çekerken davul bir anda sustu, olayın aslı anlaşılınca arbede yaşandı Muharrem İnce halay çekerken davul bir anda sustu, olayın aslı anlaşılınca arbede yaşandı         
23:32
Meteoroloji bölge bölge uyardı: 8 ile kar, 11 ile kuvvetli yağış bekleniyor Meteoroloji bölge bölge uyardı: 8 ile kar, 11 ile kuvvetli yağış bekleniyor         
19:10
Bülent Ersoy, sahte PCR testi sebebiyle cezaevinde kalan orkestra üyesiyle birbirine girdi Bülent Ersoy, sahte PCR testi sebebiyle cezaevinde kalan orkestra üyesiyle birbirine girdi         
16:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2021 14:15:13. #1.13#
SON DAKİKA: Tarihi Türk dizileri, biniciliğe ilgiyi artırdı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement