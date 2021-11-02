Tarihin önündeki engeller kalkıyor - Son Dakika

Bursa'nın UNESCO dünya mirası listesinde yer alan en önemli alanlarından olan tarihi çarşı ve hanlar bölgesini çevreleyen binalardan birinin daha yıkımı tamamlandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da desteklenen tarihi çarşı ve hanlar bölgesi Çarşıbaşı kentsel tasarım projesinde yıkım çalışmaları hızla devam ediyor. Geçen yıl ağustos ayında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da katıldığı törenle Kızılay binasının yıkımıyla başlayan süreçte İşkur, Merkez Bankası binası ve Pirinç Han'ın arkasındaki türbenin etrafını saran dükkanların da aralarında olduğu 29 binanın yıkımı tamamlanırken, daha önce Cemal Nadir Caddesi üzerinden görülmeyen Ulu Cami ve hanlar, yıkımların ardından bütün ihtişamıyla ortayla çıkmaya başladı. Yıkım çalışmalarını bu yılsonuna kadar tamamlamayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Kasım ayına da yıkımla başladı. Yine ana caddeli cepheyi yaklaşık 200 metrekare taban alanlı 6 katlı bir binanın daha yıkımı kontrollü bir şekilde yapıldı. Son çalışma ile birlikte yıkılan bina sayısı 30'a, elde edilen alan ise 4000 metrekareyi aştı. Halen alanda yıkılan binanın enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, kamulaştırması tamamlanan binalar da sırasıyla yıkılacak.

İki hafta yapılan önce yıkımları yerinde incelediğini ve binaların ne kadar çürük olduğunu kendisinin de gördüğünü hatırlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Biz Bursa'nın tarihi kimliğini gün yüzüne çıkarmak için yola çıkmıştık. Ancak yıkım çalışmaları başladığında gördük ki aslında çok hayati bir dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Birkaç küçük dokunuşla binaların yerle bir olduğunu görüyoruz. Bu projeyle hem tarihi bölgenin önünü açmış olacağız, hem de depreme karşı son derece riskli yapı stokunu da ortadan kaldırmış olacağız. Çalışmalarımız normal takvimine göre devam ediyor. Bu yıl sonuna kadar yıkımları tamamen bitirmek istiyoruz" dedi.

(İHA)